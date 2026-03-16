マージーサイドの象徴、スティーヴン・ジェラード氏が、愛するリヴァプールを救うために「電話の傍らで待機している」という衝撃的なニュースが飛び込んできた。『indykaila News』の独占報道によれば、同氏は現在、古巣からの緊急要請を今か今かと待ち構えているという。かつてキャプテンとして数々の奇跡を起こしてきた男にとって、リヴァプールというクラブは単なる古巣以上の存在だ。報道によれば、ジェラード氏は少年時代から