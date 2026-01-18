100均の売り場で思わず3度見！折りたためるって天才かよ…！リュックにつけとくと便利だよ〜
商品情報
商品名：トラベルクロスボディバッグ
価格：￥220（税込）
カラー展開：黒、グレー
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480618265
小さく畳めて持ち運びに便利！ダイソーの『トラベルクロスボディバッグ』
ダイソーのトラベルグッズ売り場をのぞくと、手のひらサイズの黒いアイテムを発見。
なんとこれ、折りたたまれたボディバッグ！正直「これが？」と一瞬疑うほどコンパクトです。
このバッグはなんといっても、使わないときは小さく収納できるのがポイント！
旅行用のリュックに忍ばせておいたり、バッグの隙間に入れておけば、いざというときに活躍してくれます。
価格も220円（税込）とお手頃でコスパ良し。
見た目以上に入る＆軽くて動きやすい！旅行やフェスにおすすめ！
広げてみると、サイズ感はコンパクト。でも、マチがしっかりあるので、見た目以上にたくさん入ります。
体にフィットする形で、斜め掛けにすると動きやすく、両手が空くので行動が制限されにくいです。
フェスや旅行中の街歩き、ちょっとした外出など、さっと取り出したい小物の携帯に◎
リュックを背負っているときに、すぐ取り出したいアイテムだけをこのバッグに入れて使うのがオススメ。バッグの中から探す手間がぐっと減ります。
生地はやや薄手の作りですが、その分軽くて扱いやすいのが魅力。尖ったものや極端に重いものを避ければ、強度の不安もなく安心して使えます。
ガッチリしたバッグではない分、必要なときだけサッと使える気軽さがあります。
ショルダーベルトは長さ調整ができ、着脱も簡単。
ベルトを外せば、ポーチとして使えるのも嬉しいポイントです♪
ハンカチやティッシュ、リップやパウダーなどのお直しコスメも余裕で収まります。
最低限の持ち物をまとめるのにちょうどいいサイズ感です。
ループ付きで、カラビナを付けてバッグに取り付けることも可能。
出先で荷物が増えたときに備えて、ひとつ持っておくと助かるシーンが多そうです。
今回は、ダイソーの『トラベルクロスボディバッグ』をご紹介しました。
小さく畳めるのに、ちゃんとバッグとして使えるから、必要なものだけを持って、身軽に動きたいときにぴったりです。
リュックとの併用もしやすく、荷物が多い日ほど便利さを実感します。
フェスや街歩き、普段のお出かけまで幅広く活躍してくれるので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。