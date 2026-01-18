ヘクター・ゴメス氏が伝えた…ペラルタは昨季17勝＆204奪三振

ドジャースが今度はトレード市場の大物を獲得するかもしれない。ドミニカ共和国のラジオ局「Z101」でディレクターを務めるヘクター・ゴメス氏が17日（日本時間18日）、ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手の争奪戦でドジャースが前進していると伝えた。

ゴメス氏はこの日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「関係者筋の情報：ドジャースがトレード市場において、オールスター選出経験を持つフレディ・ペラルタの獲得を強力に推進している。交渉は一段と熱を帯びてきている」と報じた。

29歳のペラルタは昨季、33試合登板でリーグ最多17勝（6敗）、防御率2.70、204奪三振をマークした。これまで4度の2桁勝利、球宴選出2回を誇る。2020年に5年1550万ドル（約23億円）の延長契約を結び、2025、2026年は球団オプション。今季年俸は800万ドル（約12億6000万円）となっている。

ドジャースはこのオフ、通算253セーブの現役最強守護神、エドウィン・ディアス投手を獲得した他、先日15日（同16日）は4年2億4000万ドル（約381億円）でカイル・タッカー外野手との契約合意も報じられている。ペラルタもトレード補強成功となれば、ワールドシリーズ3連覇はさらに現実のものとなるかもしれない。（Full-Count編集部）