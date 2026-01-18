＜ライブ前日ドタキャン＞行っていないのにチケット代は支払わなくちゃダメなの？理不尽な気が…
どれだけ楽しみにしていたイベントでも、不測の事態が発生し予定のキャンセルをせざるを得ないことってありますよね。自分のことだけでなく、家族になにか起こってドタキャンするケースもあるでしょう。今回はそのようなイベントキャンセルに関する話題です。
『行ってもいないライブのチケット代、支払わないといけないのでしょうか？』
楽しみにしていたママ友と一緒に行く予定だったアーティストのライブ。しかし前日にわが子がインフルエンザを発症してしまいドタキャンすることになったと話す投稿者さん。事情は仕方がないけれど、チケット代は払ってほしいとママ友に言われてモヤモヤしているのだそう。投稿者さんの問いかけに、ママたちはどのような反応を見せるのでしょう。
『以前友だちが似たような感じで前日に行けないってことになったけど、手数料など含めて全額支払ってくれたよ』
『私も友だちと人気アーティストのライブへ行く予定があったけど、私がインフルエンザで行けなくなったことがある。そのときは全額お金を返した』
どれほど気をつけていても不測の事態は突然やってくる。防ぎようがないケースは多々あるものです。しかしそれとこれは別と割り切り、行けなかった自分のチケット代は支払うといった経験談がいくつも寄せられました。自分が行けないライブのチケット代を支払うことは、なんとなく納得がいかないかもしれません。それでもここは全額耳を揃えて支払うことがマナーだとママたちは話していました。
イマドキのチケットはお譲りが難しい
ライブやイベントのチケットはたいてい、クレジットカード決済などを選択していると、当選したその時点で決済が完了します。後払いの振込みなどもありますが、それにも期限があり、ライブ当日よりもかなり前に入金期限が設定されていて、間に合わないとチケットは無効になります。今回のチケットはすでにママ友さんが代わりに支払ってくれている状況。ライブへ行けた行けなかったにかかわらず、チケット代は発生している状態ですから、投稿者さんがチケット代を負担しなければママ友さんがチケット2枚分を負担することになります。
『どうしてもライブに参加できなくなったので、ママ友に事情を話し、「申し訳ないけどライブはキャンセルでお願いします。他の誰かと行ってください」と連絡をしたら、ライブに行かないのにチケット代を半分出してくれと言われました』
どうしても納得がいかない投稿者さん。すぐにチケットの譲り先が見つかれば、チケット代金の負担は免れるかもしれませんが……。
『昔と違って今は、行けなくなったからってそう簡単に他の人にチケットは譲れないんだよ』
『転売予防で本人確認ありのライブなんじゃない？ チケットの名前と本人の名前を照らし合わせるんだけど、代表者だけの本人確認でOKなライブもあれば、チケットを申込んだ名前一人ひとりの確認をするところもあるみたい。名前を一致させるために免許証や保険証を貸すわけにもいかないし、本人以外はムリなんだと思う』
筆者も推し活でイベントやライブに行くことがありますが、最近のチケットは転売予防にチカラを入れている印象があります。そのためお譲りも手間がかかるのだなと感じることも多々。自分が行けなかったら誰か代わりに探して行っておいでよと思っても、なかなかうまくいかないこともあるのです。人気のイベントでも、昨日の今日ではチケットのお譲り先が見つからないケースもあるでしょう。ですから、このようなケースの場合は、投稿者さんもママ友さんと一緒にお譲り先を探し、お譲り先が見つからなかったらチケット代は投稿者さん負担が一般的ではないかとママたちは話していました。手数料の負担やチケットエントリーなどの手間もあったはずなのに、半額でもいいと言ってくれているママ友さんは、むしろ「優しい」という声まで寄せられていました。
ホテルなどのキャンセル料と同じかも
『ホテルの前日・当日キャンセル料と同じようなもので自分なら払うわ。キャンセルはこちら都合だし、チケットを取ってくれたかたに申し訳ないから』
『テーマパークでもホテルでも、ドタキャンは全額支払いだからね』
請求されても納得ができない投稿者さんに対し、ホテルや旅行のツアー、新幹線などの交通機関のチケットのキャンセルなどを例えに出す声も寄せられました。友人とか身内だとついつい一般的なルールに当てはまらないと考えてしまいそうですが、チケットも高額でしょうし、考え方を改めないといけないかもしれませんね。
トラブル回避には事前のルール決めが大事
昨今のイベントやライブのチケット代はかなり高額で、支払ってもらいたい気持ちと、行けないのに支払いたくない気持ち、どちらもわからなくもありませんよね。しかしママたちの見解としては、ライブに行く権利を得ている時点で支払ったほうがいいというものにたどり着きました。このようなトラブルを回避するためには、万が一も含めた事前のルール決めをしておいたほうがいいですよね。また言った言わないがないように、記録しておくことも必要かもしれません。親しい間柄でもお金が発生することですから、きちんと話しておくことも大切ではないでしょうか。