¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î1¥õ·î¡×¤¬¥«¥®¡Ä´ÎÂ¡¤Î»éËÃ¤òÍî¤È¤¹¡Ò¿©¤ÙÊý¥ë¡¼¥ë¡Ó¤È¡ÒÈò¤±¤¿¤¤°û¤ßÊª¡Ó¡Ú°å»Õ¤¬²òÀâ¡Û
ÈîËþ²ò¾Ã¤È»éËÃ´Î¡¦ÅüÇ¢ÉÂ²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÌç³°Íè¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡×¤ÎÃ´Åö°å¤Ç¤¢¤ëÈø·ÁÅ¯»á¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤Î1¥õ·î¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èø·Á¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÃø½ñ¡ØÀìÌç°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡´ÎÂ¡¤«¤é»éËÃ¤òÍî¤È¤¹7Æü´Ö¼ÂÁ©¥ì¥·¥Ô¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢´ÎÂ¡¤Î»éËÃ¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö¿©¤ÙÊý¥ë¡¼¥ë¡×¤È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö°û¤ßÊª¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°ÕÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿©¤ÙÊý¥ë¡¼¥ë¡Ö¥¿¥¹¥¤ÎË¡Â§¡×¤Ç´ÎÂ¡¤Î»éËÃ¤òÍî¤È¤¹
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈºÇ½é¤Î1¥õ·î¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£1¥õ·î´Ö¤Ç¸ºÎÌ¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢3¥õ·î¸å¤ËÌÜÉ¸¤ÎÂÎ½Å¤Þ¤Ç¸ºÎÌ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤òÆÀ¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤¾¤ÎCM¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ»´ü´Ö¡×¤Ç¡¢·Ð²á¤ò¡Ö¿ôÃÍ²½¡×¤·¤Æ¡¢¡ÖµÏ¿¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¿¥¹¥¤ÎË¡Â§¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ6kg¸º¤é¤¹¤è¤ê¡¢3¥õ·î¤Ç6kg¸º¤é¤·¤Æ°Ý»ý¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢·ìÅüÃÍ¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¡ÖÂÑÅüÇ½¡×¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ôÃÍ²½¡×¤È¤ÏËèÆüÂÎ½Å¤òÎÌ¤ë¤³¤È¡£¡ÖµÏ¿¡×¤Ï¤½¤ì¤òÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤ÏÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤ä¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¡ÖÌÜÉ¸ÂÎ½Å¤Î·è¤áÊý¡×¤ò»²¹Í¤Ë¸ºÎÌÌÜÉ¸¤ò·è¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï1¥õ·î´ÖÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡£
¡Ö¥¿¥¹¥¤ÎË¡Â§¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÌÜÉ¸ÂÎ½Å¤Î·è¤áÊý
ÂÎ½Å¤ò7¡ó¸º¤é¤¹¤È¡¢´ÎºÙË¦¤«¤é»éËÃ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ºÎÌÌÜÉ¸¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¤«¤é7¡ó¸º¤é¤¹¤³¤È¡£
ÌÜÉ¸¤Ï7¡ó¤ÎÂÎ½Å¸º¡Ä¡Ä¸ºÎÌÌÜÉ¸¡Êkg¡Ë¡á¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¡Êkg¡Ë¡ß0.07
¡ÊÎã¡Ë¸½ºß80kg¤Î¿Í¤Ê¤é¡Ä¡Ä80¡Êkg¡Ë¡ß0.07=5.6¡Êkg¡Ë
´ðËÜ¤Î¹Í¤¨Êý
1¥õ·î¤Ç2kg¤Î¸ºÎÌ¤ò3¥õ·î
1¡¦2¡¦3¤ÎË¡Â§
¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¤Ç¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Ö1¥õ·î¤Ç2kg¸ºÎÌ¡¢¤½¤ì¤ò3¥õ·î·ÑÂ³¤·¤Æ6kg¤Î¸ºÎÌ¤òÃ£À®¤·¡¢6¥õ·î°Ý»ý¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¥õ·î¤Ç¸º¤é¤¹ÂÎ½Å¤Ï¡¢¥à¥ê¤»¤º2¡Á3kg°ÊÆâ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
°û¤ßÊª¤Ï¿å¡¢¤ªÃã¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¼Â¤Ï°û¤ßÊª¤Ç¤¹¡£¡Ö´Å¤¤°û¤ßÊª¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤â¡¢¡È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¡É¤ÈÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ä²Ì½Á100¡ó¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢Æý»À¶Ý°ûÎÁ¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤³¤ì¤é¤Î°û¤ßÊª¤Ë¤Ï¡¢ÅüÊ¬¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¼¥í¥«¥í¥ê¡¼¤À¤«¤é¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥é¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â´ª°ã¤¤¡£¥¼¥í¥«¥í¥ê¡¼°ûÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤Ïº½Åü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¾¤Ç´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿°ûÎÁ¤ò¤È¤ë¤È¿©Íß¤¬Áý¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤ò°¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°û¤ßÊª¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¡Èº½Åü¤Ê¤·¡¢¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤Ê¤·¡É¤Ç¤¹¡£¿å¡¢¤ªÃã¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¸ÂÄê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¿¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢¿åÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âå¼Õ¤ò¾å¤²¤ÆÇÓÝõ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿åÊ¬ÀÝ¼è¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿©»ö°Ê³°¤Ç1¡Á1.5ℓ¤È¤ë¤Î¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤Ë¤è¤µ¤½¤¦¤Ê°ûÎÁ¤Ç¤âNG¤ÊÍýÍ³
ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤Î°ûÎÁ¤Ï¡¢¼Â¤Ï´ÎÂ¡¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¸í²ò¤È¡¢°û¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¸í²ò¡ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ÇÌîºÚÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¡ª
ÌîºÚ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤¿¤á¡£ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ÂçÈ¾¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌîºÚÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅüÊ¬¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Èò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸í²ò¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢500㎖¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¥·¥å¥¬¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Ìó10ËÜÊ¬¡Ê=Ìó30g¡Ë¤Îº½Åü¤ò´ÞÍ¡£¤¬¤Ö°û¤ß¤¹¤ì¤Ð¡¢·ìÅüÃÍ¤ÏµÞ¾å¾º¡£ÇþÃã¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¸í²ò£Ä²³è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÆý»À¶Ý°ûÎÁ¤ò°û¤à
Ä²Æâ´Ä¶¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆý»À¶Ý°ûÎÁ¤ò°û¤à¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²ÆâºÙ¶Ý¤ò³èÈ¯¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÎÂ¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æý»À¶Ý°ûÎÁ¤Ë¤Ï¡¢º½Åü¤¬ÂçÎÌ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸í²ò¤¥¼¥í¥«¥í¥ê¡¼°ûÎÁ¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸þ¤
¸ºÎÌÃæ¤Ç¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥é¤Ê¤éOK¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï´í¸±¡£´Å¤¤¥¼¥í¥«¥í¥ê¡¼°ûÎÁ¤Ë¤Ï¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¥¼¥í¤Ç¤â¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
