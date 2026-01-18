¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÁÀ¤¤¤Ï²³¶¹´Ö¤Ç¤âº£ÀîµÁ¸µ¤Î¼ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ž¢²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤Ž£¤Î¿¿Áê
¢£¡Ö»Ë¼Â¡×¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë
¾¼ÏÂ63¡Ê1988¡ËÇ¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉðÅÄ¿®¸¼¡Ù¡ÊÃæ°æµ®°ì¼ç±é¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡Ê±ÊÏ½3¡¿1560Ç¯¡Ë¤ÎµÁ¸µÆ¤»à¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
µÁ¸µ¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï5ÂåÌÜÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê¤Î¤Á¤Î18ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¡Ë¡£ËãÏ¤Èý¤Ë¤ª»õ¹õ¤òÅÉ¤Ã¤¿¸ø²È¤«¤Ö¤ì¤ÎÀï¹ñÂçÌ¾¤È¤¤¤¦µÁ¸µÁü¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë²ø±é¤À¤Ã¤¿¡Ê¤Î¤Á¤Ë¶Ê²ò¤µ¤ì¤¿µÁ¸µÁü¤À¤Ã¤¿¤È¤ï¤«¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£
ºÇ´ü¤ËÈ¯¤·¤¿¡ÖÅÔ¤Ø¡Ä¡Ä¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤â½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£µÁ¸µ¤Ï½Ù²Ï¹ñ¤«¤éµþ¤Ø¾åÍì¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢ÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ë¾®¹ñ¡¦ÈøÄ¥¤òÆ§¤ß¤Ä¤Ö¤½¤¦¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤Î¡ÖµÁ¸µ¾åÍìÀâ¡×¤ÏÈÖÁÈÊüÁ÷»þ¤Ë¹¤¯Î®ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌÀâ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¸½ºß¤Ç¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¡¢µþ¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÈó¾åÍìÀâ¡×¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤¬µ¯¤¤¿»þÅÀ¤ÇµÁ¸µ¤Ï½Ù²Ï¡¦±ó¹¾¡¦»°²Ï¤Î»°¹ñ¤ÎÌÁ¼ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»°²Ï¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿ÈøÄ¥¤È¤Ï¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÈøÄ¥À©°µ¡×¤ò¤â¤¯¤í¤ß¡¢¹ñ¶(¤¯¤Ë¤¶¤«¤¤)¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤¿¤È¸«¤ëÀâ¤¬ÍÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿ôÅªÍ¥°Ì¤ò¸Ø¤Ã¤¿µÁ¸µ¤¬»´ÇÔ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢»Ë¼Â¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¾åÍì¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿ÈÝ¤«¤Ï¡¢»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤âÎÉ¤¤¡£
¢£¡Ö¾åÍìÀâ¡×¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÎÁÏºî¤«
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤ÏË¿Ã½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤¬ÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÆÃ¤Ë½¨Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¿Ø¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£·»Äï¤¬²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Ç³èÌö¤·¤¿¤«¤Ï»Ë¼Â¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬³èÌö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥É¥é¥Þ¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿µÓ¿§¤â¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÏÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë»Ë³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬»þÂå¹Í¾Ú¤òÃ´Åö¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎÎò»Ë´Ñ¤äÀâ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±È¿±Ç¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£»Ë¼Â¤ò¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ò2ÇÜ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
µÁ¸µ¤¬ÈøÄ¥¤Ø¿¯¹¶¤·¤¿ÌÜÅª¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀâ¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÊÑÁ«¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡£¤Þ¤º¡¢¾åÍìÀâ¤Ï¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤Î³Ø¼Ô¡¦¾®À¥Êã°Ã(¤ª¤¼¤Û¤¢¤ó)¤¬Ãø¤·¤¿¿®Ä¹¤ÎÅÁµ¡Ø¿®Ä¹µ¡Ù¤Ëµò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ·²¼¤Ë¾å¤ê¡×¤¬µþ¤Ø¤Î¾åÍì¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·Ãí»ë¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ÏÂ¾¤Î»ËÎÁ¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿®Ä¹¸¦µæ¤Î´ðËÜ»ËÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿®Ä¹¸øµ(¤·¤ó¤Á¤ç¤¦¤³¤¦¤)¡Ù¤Ë¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¾®À¥Êã°Ã¤ÎÁÏºî¤Î²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤òÌÀ¼£32¡Ê1899¡ËÇ¯¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñÎ¦·³»²ËÅËÜÉô¤¬ÊÔ»¼¤·¤¿·³»ö¸¦µæ½ñ¡ØÆüËÜÀï»Ë¡¦²³¶¹´ÖÌò¡Ù¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌÀâ¤È¤·¤Æ¹¤¯Î®ÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¹ñ¶Áè¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤â
¾¼ÏÂ63¡Ê1988¡ËÇ¯¤Î¡ØÉðÅÄ¿®¸¼¡Ù¤Î¹Í¾Ú¤Ï¡¢¤³¤Î¡ØÆüËÜÀï»Ë¡¦²³¶¹´ÖÌò¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¾åÍì¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡ÖÈó¾åÍìÀâ¡×¤â¡¢¼Â¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡£Àµ³Î¤Ê»þ´ü¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¹¾¸Í½é´ü¤Ë¤ÏÊÔ»¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÁÀîËëÉÜÁÏ¶Èµ¤Ê¤É¤Ë¡¢µÁ¸µ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡ÖÈøÄ¥Âà¼£¡×¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾åÍìÀâ¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ëÎò»Ë½ñ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¶á¸½Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¾¼ÏÂ37¡Ê1962¡ËÇ¯¡¢¹âÌø¸÷Ôè¤¬¾åÍìÀâ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¾¼ÏÂ53¡Ê1978¡ËÇ¯¡¢µ×ÊÝÅÄ¾»´õ¤¬¡ÖµÁ¸µ¤ÎÌÜÅª¤Ï»°Èø¡Ê»°²Ï¤ÈÈøÄ¥¡Ë¹ñ¶ÉÕ¶á¤Ë¤ª¤è¤Ö¼¨°ÒÅª·³»ö¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤ÈÄóµ¯¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÀßÄê¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£2000Ç¯Âå¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾åÍìÀâ¤¬Ê¤¤ë
Å¾µ¡¤Ï2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤ÆË¬¤ì¤¿¡£¾®ÏÂÅÄÅ¯ÃË¡¢Æ£ËÜÀµ¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¸¦µæ¼Ô¤¬Èó¾åÍìÀâ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆ£ËÜ¤¬Ê¿À®20¡Ê2008¡ËÇ¯¤Ë¾å°´¤·¤¿¡Ø²³¶¹´Ö¡¦¿®Ä¹¤Î¡Ö´ñ½±¿ÀÏÃ¡×¤Ï±³¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊÍÎÀô¼Ò¡¿²¼µ¤Ë°úÍÑ¡Ë¤Ï¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø¿®Ä¹µ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»ËÎÁ¤¬¡¢¿®Ä¹¤ò¡ÈµçÃÏ¤òÃ¦¤·¤¿±ÑÍº¡É¤È¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÄêµÁ¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢µÁ¸µ¾åÍì¤È¤¤¤¦²á¾ê¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢ÏÃ¤ò¸ØÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡»°²Ï»ÙÇÛ¤Î°ÂÄê²½¡¢¢ÈøÄ¥À©°µ¡¢¤Î2¤Ä¤ÎÀâ¤Ë¤Û¤ÜÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤â¾åÍìÀâ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£¡ÖË¿Ã·»Äï¤Î³èÌö¡×¤â»Ë¼Â¤Ê¤·
½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤ÎË¿Ã·»Äï¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²³¶¹´Ö¤ÎÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
½¨µÈ¤ÎÀ¸³¶¤òÊª¸ì²½¤·¤¿¡Ø³¨ËÜÂÀ¹Þµ¡Ù¡ÊÀ®Î©¤Ï1800Ç¯Âå½éÆ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½¨µÈ¤Ï²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤Ä¾Á°¡¢¿®Ä¹¤Î°Õ¤ò¼õ¤±¶á¹¾¤ÎÏ»³ÑµÁ½¨¤Ë±ç·³¤ò°ÍÍê¤·¤Ë¹Ô¤¯»È¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¢¤Å¤±¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿²Í¶õ¤ÎÏÃ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¤³¤Îº¢¤Î½¨µÈ¤Ï»È¼Ô¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É½Å¤¤òÃÖ¤«¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¤·¡¢Ï»³ÑµÁ½¨¼«ÂÎ¤âµ¶½ñ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ø¹¾¸»Éð´Õ(¤³¤¦¤²¤ó¤Ö¤«¤ó)¡Ù¤«¤éÌ¾Á°¤À¤±È´¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÉð¾¤Ç¡¢¼Âºß¤òµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¿®Ä¹ KING OF ZIPANGU¡Ù¡ÊÊ¿À®4¡¿1992Ç¯¡¢½ï·ÁÄ¾¿Í¼ç±é¡Ë¡¢¡Ø½¨µÈ¡Ù¡ÊÊ¿À®8¡¿1996Ç¯¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¼ç±é¡Ë¤Ê¤É¤ËÀï¾ì¤ÇÁäÆ¯¤¤¹¤ë½¨µÈ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ø½¨µÈ¡Ù¤Ç¤Ïº£ÀîÀª¤òÇË¤Ã¤Æ³®Àû¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¿®Ä¹¤¬¾è¤ëÇÏ¤Î¼ê¹Ë¤ò½¨µÈ¤¬°ú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½¨Ä¹¤ÏÊì¡¦»ÐËå¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
½¨µÈ¤¬¿¥ÅÄ¤Ë»Å¤¨¤¿»þ´ü¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÅ·Ê¸23¡Ê1554¡ËÇ¯¡Á±ÊÏ½¸µ¡Ê1558¡ËÇ¯º¢¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡Ê±ÊÏ½3¡¿1560Ç¯¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢²¾¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Î½¨µÈ¤Ï¾®¼Ô¡Ê»¨ÍÑ·¸¡Ë¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¤·¡¢Â·Ú¤ËÅÐÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤â²³¶¹´Ö¸å¡¢¾ë¤ÎÉáÀÁ¤Î¸ùÀÓ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡£
½¨µÈ¤Ï¤Þ¤À¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¡¢µÏ¿¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¨Ä¹¤âÁ³¤ê¤À¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Î³èÌö¤òÎ±¤á¤ë»ËÎÁ¤â³§Ìµ¤Ê¤Î¤À¡£
¢£Âç¹â¾ë¹¶ËÉÀï¤Ï¡¢¼Î¤Æ¶ð¤«¿®Íê¤«
²³¶¹´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÆÁÀî²È¹¯¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£²È¹¯¤Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù1·î18ÆüÊüÁ÷²ó¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
µÁ¸µ¤¬ÈøÄ¥À©°µ¤ò¤â¤¯¤í¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ëº£Àî¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÌÄ³¤¾ë¤ÈÂç¹â¾ë¤Î³ÎÊÝ¤òËüÁ´¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤Ë¸½ºß¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÎÐ¶è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ë¤Ç¡¢ÈøÄ¥ÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂÐ¿¥ÅÄ¤ÎÁ°Àþ´ðÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤ËÂç¹â¾ë¤Ïº£¤Ç¤³¤½°ËÀªÏÑ¤«¤éÌó5km¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤Åö»þ¤ÏÃÏ·Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢ÇØ¸å¤Ë³ã(¤«¤¿)¡ÊÆâÏÑ¤ÎÀõ¤¤³¤¡Ë¤Î¤¢¤ë³¤±è¤¤¤Î¾ë¤Ç¡¢¹¶¤á¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾ë¤¬µÁ¸µ¤Î¼êÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¿®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜ¾ã¤ê¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¿®Ä¹¤ÏÌÄ³¤¾ë¤ÈÂç¹â¾ë¤Î´Ö¤ËÊ£¿ô¤ÎºÖ¤òÃÛ¤¡¢2¤Ä¤Î¾ë¤òÊñ°Ï¡¦Ê¬ÃÇ¤µ¤»¤¿¡£Âç¹â¾ë¤Ï¸ÉÎ©¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÁ¸µ¤Ï¾ë¤ËÊ¼ÎÈ¤ò±¿¤Ó¹þ¤ó¤Çµß±ç¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¾Ê¿¸µ¹¯¡¢¤Î¤Á¤ÎÆÁÀî²È¹¯¤À¤Ã¤¿¡£»Ë¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
Âç¹â¾ë¤Ø¤ÎÊ¼ÎÈ±¿ÈÂ¤ò¾ÜºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÎáÏÂ5¡Ê2023¡ËÇ¯¤Î¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ê¾¾ËÜ½á¼ç±é¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¸µ¹¯¤Ïº£Àî¤ÎÀèÊ¼¤È¤·¤Æ¡¢¿®Ä¹¤¬ÃÛ¤¤¤¿ºÖ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤éÂç¹â¾ë¤ØÊ¼ÎÈ¤ò±¿¤Ó¤³¤àÆñÂê¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¡£
Ã±¤ËÊ¼ÎÈ¤ò±¿¤Ö¤È¤¤¤¦°Ê¾å¤ÎÂçÊÑ¤Ê·³»ö¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÖ¤Î¹¶Î¬¤È¡¢Âç¹â¾ë¤Î¼éÈ÷¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬µÁ¸µ¤¬Æ¤»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤áº£Àî·³¤ÏÁíÊø¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢¸µ¹¯¤È»°²ÏÀª¤ÏÂç¹â¾ë¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢È¾¤Ð¼Î¤Æ¶ð¤È¤·¤Æº£Àî¤Ë¤¤¤¤¤è¤¦¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È²ò¼á¤·¤¿¤Î¤¬ÎáÏÂ2¡Ê2020¡ËÇ¯¤Î¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¡ÊÄ¹Ã«ÀîÇî¸Ê¼ç±é¡Ë¡£°ìÊý¡¢¸µ¹¯¤ÏµÁ¸µ¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀï¾ì¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿·Àâ¤Ïº£¤âÀ¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
¤½¤Î¸µ¹¯¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤À¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯º£²ó¤âÊü´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹çÀï¡¦²³¶¹´Ö¤Ï¡¢¼Â¤ÏÈøÄ¥ÆîÉô¤Î¾ë¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¶ÉÃÏÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ï¤«¤é¤º¤â¤½¤³¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸µ¹¯¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤Î»°²Ï¹ñ²¬ºê¤Ë¸þ¤±·è»à¤ÎÅ±ÂàÀï¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Âç¹â¾ë¤È¸µ¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ë³Ô¹Í¸Å³Ø¼Ô¤ÎÀéÅÄ²ÅÇî¤ÈÎò»Ë³Ø¼Ô¤ÎÊ¿»³Í¥¤¬¡¢¶¦Ãø¤Ç¿·Àâ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¹â¾ë¤¬³ã¤ËÌÌ¤·¤¿¾ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï³¤¤«¤é¤âÊäµëÊª»ñ¤òÈÂÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¸µ¹¯¤Ï¡¢Î¦Ï©¤Ë²Ã¤¨¤Æ³¤Ï©¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¼ÎÈ¤ò±¿¤ÓÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á»öÁ°¤Ë¿å·³¤òÄ´Î¬¤·¡¢°ËÀªÏÑ¤ËÅ¸³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Âç¹â¾ë¤Ïº£Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎ¬µòÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤Ï¿®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤¬Âç¹â¾ë¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÆÉ¤ßÊý¤â¡¢¿®¤Ô¤ç¤¦À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Ï°ì¼¡»ËÎÁ¤ËË³¤·¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÆæ¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀâ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÈÎò»Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
----------
¾®ÎÓ ÌÀ¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤¢¤¤é¡Ë
Îò»Ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ç¥£¥é¥Ê¥À¥Á¡×ÂåÉ½
ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ódylan-adachi¡Ê¥Ç¥£¥é¥Ê¥À¥Á¡ËÂåÉ½¡£Îò»Ë¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢ÏÂÜÛweb¡¢Merkmal¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢ÊÛ¸î»ÎJP¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ëµ»ö¤ò¼¹É®Ãæ¡£¤Þ¤¿¡ØÎò»Ë¿Í¡Ù¡ÊABC¥¢¡¼¥¯¡Ë¡¢¡ØÎò»ËÆ»¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÎò»Ë»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¡Ø»³¼êÀþ¡Ö±ØÌ¾¡×¤ÎÆæ¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÎò»Ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ç¥£¥é¥Ê¥À¥Á¡×ÂåÉ½ ¾®ÎÓ ÌÀ¡Ë