北海道札幌市にて開催されているバトルロイヤルゲーム「Apex Legends」の公式世界大会「Apex Legends Global Series（ALGS） Year 5 Championship」において、決勝に進出する20チームが確定した。

2025～2026シーズンの年間王者を決める「ALGS Year 5 Championship」。世界各国から全40チームが参加しているが、本日1月17日にブラケットステージが開催され、決勝に進出する全20チームが決まった。

決勝には、前回優勝の「GoNext」や優勝経験のある「TSM」のほか、「Team Falcons」、「Alliance」など名だたるチームが集結。APAC North地域からは「ENTER FORCE.36（韓国）」、「UNLIMIT（日本）」、「Fnatic（日本）」、「SBI e-Sports（日本）」が進出した。

決勝は1月18日12時より開催予定。既に現地チケットは完売しているが、試合の模様は「ALGS」公式YouTubeチャンネルにて配信されるほか、日本語解説付きの配信が「RAGE」公式YouTubeチャンネルにて行なわれる。

「ALGS Year 5 Championship」決勝進出チーム

Team Falcons（Americas） GoNext（EMEA） TSM（Americas） Hotdog Mafia（Americas） Virtus.pro（Americas） Alliance（EMEA） Supernova（EMEA） Gen.G Esports（APAC South） ENTER FORCE.36（APAC North） Shopify Rebellion（Americas） UNLIMIT（APAC North） LEGACY（Americas） Oblivion（Americas） Crazy Thieves（Americas） S8UL（APAC South） Ninjas in Pyjames（Americas） Fnatic（APAC North） Five Fears（APAC South） GROW Gaming（Americas） SBI e-Sports（APAC North）

ウィナーズラウンドの順位。この時点で上位10チームは決勝進出が確定し、下位10チームはルーザーズブラケット2に進む

エリミネーションラウンド2の順位。上位10チームが決勝に進出となり日本からは「UNLIMIT」、「Fnatic」、「SBI e-Sports」が決勝に進出した。

