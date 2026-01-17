飽きたデニムも「また穿きたくなる」黒と白の可愛いニット





安心感があるゆえに抜けだせない組み合わせこそ、飽きないためのパターンがあるとさらにいい。着方やデザイン、ときにはボリュームで。デニムとニットを今の気分で着続けられるアイディアをもとに、目的や予定に合わせて気持ち新たにローテーション。







デニムに似合う「可愛いニット」

定番の中でもゆるぎない関係性がある、黒白ニットとブルーデニムの組み合わせ。デザインのバリエーションが広いニットに幅を持たせることで、暖かくなるまで、シーンにそって着分ける楽しみが増えるはず。







@VINTAGE SHOP

「カラフルなドット」

黒ポップコーンニット／カオス（カオス表参道） ブルーストレートデニムパンツ／Edition（エディション 表参道ヒルズ店）

背面にまであしらったポンポンでどこから見てもごきげんな雰囲気。色とりどりの糸を丸めてドット風に仕上げた、レトロポップな黒ニットは色落ちデニムと好相性。細身のテーパードラインがキレイな印象へ引き寄せるため、ほどよいなつかしさにとどまる。







@CAFE

「長めのボリュームスリーブ」

オフ白モヘアニットワンピース／HER. ブルーデニムパンツ／RH ヴィンテージ（ロンハーマン）

切りっぱなしのすそをのぞかせてガーリーな白ワンピにスパイスをひとさじ。立体的なそでにより、白いニットワンピースの間のびを払拭。フロント部分だけ裁断したような、イレギュラーなカットオフデニムは、少量効かせるだけでも十分なエッジに。キャップをかぶってさらにカジュアルダウン。







