【ニューヨーク＝木瀬武】米オープンＡＩは１６日、対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」のサービス上で広告表示を始めると発表した。

利用者の９割以上を占めるとされる無料会員を収益化を図り、サブスクリプション（定額制）に頼る事業構造を転換する。

無料プランと新設する月額８ドルの低価格プランを対象に、数週間以内に米国で試験的に導入する。利用者の質問内容に応じて関連性の高い広告を表示するとしており、１８歳未満の利用者には表示しない。月額２０ドルの「プラス」や２００ドルの「プロ」などは対象外だ。

サム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は自身のＳＮＳへの投稿で、「多くの利用者は無料で（チャットＧＰＴを）使うことを望んでおり、それを続けるためのビジネスモデルが必要だ」と説明した。

チャットＧＰＴの１週間あたりの利用者は８億人を超えているが、収益に貢献する有料会員は５％程度とされる。オープンＡＩの月間売上高は約１７億ドル（約３０００億円）で、今後８年間で１・４兆ドルを投資に振り向ける計画だ。膨らむ先行投資を回収するために、収益基盤の強化が課題となっている。

英調査会社ＷＡＲＣによると、世界の広告市場（中国除く）はグーグルの親会社アルファベット、アマゾン・ドット・コム、メタの３社で５６％のシェア（市場占有率）を握る。生成ＡＩに強みを持つオープンＡＩが広告の手法を変え、勢力図を塗り替える可能性も指摘されている。