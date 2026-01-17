2025年、再婚をめぐる不倫疑惑が取りざたされた歌手のクリス・ハート。1月15日発売の『週刊新潮』では、再婚相手とのいざこざも報じられ、物議を醸している。

「クリスさんは、2013年に元シンガーソングライターの福永瞳さんと結婚し、3人の子どもが生まれています。しかし、2023年4月に離婚を発表していました。

その後、2025年1月には、クリスさんが実業家・兼下真由子さんと再婚していたと『週刊女性』に報じられました。同誌では、クリスさんと兼下さんの結婚前からの不倫疑惑や、元妻の福永さんとの親権トラブルも伝えられています。福永さんは兼下さんの存在を知らず、『子どもから母親を引き離すようなことは絶対にない』と言われて親権をわたしたそうです。しかし、実際はクリスさんが子どもたちを連れて家を出ていき、兼下さんと再婚したとされます。福永さんは、自身のInstagramで、子どもたちと会えていない辛さを日々つづっています」（芸能担当記者）

兼下氏との間には2人の子どもが誕生し、いまは5児の父となったクリス。『週刊女性』の報道に対しては、「子どもたちのプライバシーと現在進行中の法的手続きに配慮し、これ以上の詳細には言及いたしません」とコメントするにとどめていた。

だが、2025年12月、クリスは突如、子どもたちを連れて北海道へ移住することを発表。兼下氏が代表を務める所属事務所も独立した。その裏で、再婚相手である兼下氏ともトラブルが起きていたようだ。

『週刊新潮』の報道によると、2025年9月、兼下氏がクリスに離婚を切り出したところ、翌日に子ども2人を抱いていた兼下氏をクリスが突き飛ばしたという。クリスは警察で「妻が娘を床に落とした」などと訴え、家に入れることを拒んだため、兼下氏は三女を連れてホテル生活に。現在は別居状態が続いていると伝えられた。

「ただ、クリスさんは自身のInstagramで報道にコメントしており、《妻は三女を連れて一方的に家を去りました。私が家庭内の出来事を警察に届け出た後、妻側の代理人を通じて私に同居を続ける意志がないこと、また賃貸契約を更新しない旨の連絡を受けました。なお、妻は三女を9月21日以後、自宅に戻すことはなく、現在も他の子供達と離れた状態が続いています》と主張。離婚に関しては現在協議中だとつづっています。

また、元妻・福永さんとの親権トラブルに関しても、裁判の結果、クリスさんが親権・監護権を維持する形で結論が出ていると説明していました。クリスさんとしては、どちらのトラブルに対しても、自身に非はないという主張のようです」（同前）

だが、福永は、2025年10月に自身のInstagramにて、子どもと離れて暮らさざるを得なくなった親たちが集まる自助グループに行ったことを報告。《やはり強く感じるのは、最初に連れ去った側が勝ち、連れ戻そうとした側は罰せられる明らかな法の理不尽さ。（虐待や不貞もないのに）ふざけている》と怒りをつづっていた。福永にとっては、離婚後の一連の騒動は、到底納得できるものではなかったようだ。

2度も“連れ去り疑惑”がおきたクリスに、世間の視線は厳しい。SNSでも「2回も同じようなことが……」「まだ離婚して間もないよね」などと不信感を吐露するコメントが目立つ。家庭内でのトラブルが相次いで報じられた彼の今後は……。