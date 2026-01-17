¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¿·´´Àþ¡×¡¢5·î17Æü¥é¥¹¥È¥é¥ó¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é8Ç¯
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¿·´´Àþ¡×¤Î±¿¹Ô¤ò¡¢5·î17Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡£
2018Ç¯6·î30Æü¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¡£500·Ï¿·´´Àþ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢³°Áõ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡×¡Ö·ë¤Ö¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥Ü¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¤½¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
8Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢1¹æ¼Ö¤ÏÃÏ°èÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¡¢2¹æ¼Ö¤ÏÆÃÊÌÆâÁõ¼Ö¤Î¼«Í³ÀÊ¼ÖÎ¾¡ÖKAWAII¡ªROOM¡×¡¢3¡¦7¡¦8¹æ¼Ö¤Ï¼«Í³ÀÊ¡¢4¡Á6¹æ¼Ö¤Ï»ØÄêÀÊ¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÖÆâ¥Á¥ã¥¤¥à¤Ï¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¿·´´Àþ¡×¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¤Ç¤Ï¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¿·´´Àþ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅ½¤Ã¤Æ»Ä¤»¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢¼ÖÆâ¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÇÛÉÛ¡¢¥Õ¥©¥È¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤ÎÂß½Ð¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£