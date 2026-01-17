◇米男子ゴルフツアー ソニー・オープン第2日（2026年1月16日 米ハワイ州 ワイアラエCC＝7044ヤード、パー70）

59位から出た22年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は3バーディー、3ボギーの70で回り、通算1アンダーで第2ラウンドを終えた。ホールアウト時点でカットライン上の62位に浮上し、予選通過は後続の成績次第となった。

インから出て15番で3パットを喫しボギーが先行。18番パー5で2オンしてバーディーとし前半をパープレーで折り返した。

後半の2番でも3パットでスコアを落とし、5番ではフェアウエーからの2打目でグリーンを捉えきれずボギーとした。

8番では2打目がグリーン手前に止まったもののウエッジでねじ込みチップインバーディー。最終9番パー5は2オンに成功。5メートルのイーグルパットはわずかに外れたが、連続バーディーフィニッシュで予選通過に望みをつないだ。

初日は安定しなかったティーショットが復調しフェアウエーを外したのは2ホールだけだった。一方でアイアンショットの距離感が合わない場面が目立ちパーオン率は61・11％にとどまり、グリーン上でも苦しんだ。