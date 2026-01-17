¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛµÜ¸¶·òÅÍ¡¡£³´§ÀïàÌµËÅµ»á¤Ç213cm¥¿¥í¡¼¥¹Æ¤È²¤Ø¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎµÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬àµð¿Í¼í¤êá¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜ¸¶¤Ï£²£µÆüËëÄ¥Âç²ñ¤Ç¡¢¿ÈÄ¹£²£±£³¥»¥ó¥Á¤Î¥¿¥í¡¼¥¹¡Ê£³£´¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¡££±£¶Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ï¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö£²¥á¡¼¥È¥ë£±£³¥»¥ó¥Á¤Î¿Í¤òÅê¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¼ê±þ¤¨Åª¤Ë¤ÏÀµÄ¾¸·¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡£Ì¤ÃÎ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤ÎÉ¬»¦µ»¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅÝ¤¹¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Îµ»¤ò¤º¤Ã¤È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Û¡¼¥ë¥É¤Î·è¤áµ»¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÄ©Àï¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡£ÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤¢¤¨¤ÆÀë¸À¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¥À¥ó¥Ù¥ë¤Î½Å¤µ¤ò£´£°¥¥í¤«¤é£¶£°¥¥í¤ËÁý¤ä¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤È¤ÎÁø¶ø¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£¤Ï¡Ê¼«Ê¬¤¬¡ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î´é¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤«´é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡ÊÌ¤ÃÎ¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï¡Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ä¤«¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃ»¤¤¿ÍÀ¸¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡£à¿·¤¿¤Ê¤±¤ó¤Èá¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡Ö£³´§¥Ù¥ë¥È¤ò¤º¤Ã¤È£²£°£²£¶Ç¯¡¢»ý¤ÁÂ³¤±¡¢ºÇÂ¿ËÉ±ÒµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¡×¡£²¦¼Ô¤¬ÆñÅ¨·âÇË¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡£