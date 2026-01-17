美容院行く前に見て！【40・50代のトレンドヘア】ってこんなイケてるーーッ！！

トレンドヘアに挑戦したい大人女性に向けて、シルエットやカラーの工夫など、今知っておきたいポイントをまとめてご紹介！ 長さを大胆に変えたくない場合も、流行のレイヤーを活かせば軽いニュアンスをプラスしておしゃれにアップデートできるかも。ぜひ参考にしてみて。

動きが光るハイライト入りウルフ

ここ数年人気が継続しているレイヤーカット。なかでもスタリッシュでかっこいいのが、襟足を細長くかたち作るウルフヘア。高めの位置からたっぷりレイヤーを入れることで、毛先がグッと軽くなり爽やかに映ります。軽さによって生まれるエアリーな動きは、ハイライトの与える立体感と好相性。白髪をぼかしながら、軽快な印象もまとえるデザインです。

白髪を活かすまろやかカラー

大人女性を悩ませる白髪。今は白髪を活かしてぼかす方法がトレンドとなっています。柔らかさと肌馴染みのよさを併せ持つミルクティーベージュなら、ふんわり見えやすく若見えを狙えるかも。くびれのあるレイヤーカットとの組み合わせで、さらにボリューム感を強調しやすくなります。

ボリュームを調節できるくびれカット

@kitadani_koujiroさんが「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考に」と提案するのは、低い位置にレイヤーを入れたくびれのあるスタイル。トップを内へベースを外はねさせることでメリハリが出て、スッキリまとまりやすくなります。

暗髪の重さセーブにはレイヤーが◎

冬らしく落ち着いたダークトーンは重た見えしがちなのが難点。表面にレイヤーを入れて軽やかに仕上げるのがおすすめです。毛先にある程度の重さを残したままでも、細かに散らした毛束が立体感をプラスして野暮ったさを払拭してくれます。

