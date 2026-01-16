¥ê¥Õ¥È·ô1Ëü6200±ß¡¢ÆüËÜºÇ¹â³Û¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦¥ë¥¹¥Ä¤Ï¹â¤¹¤®¡© ¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤¤¿
Êª²Á¹â¤ÎÇÈ¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¤â²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë³ÆÃÏ¤Î¥ê¥Õ¥ÈÂå¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ë¶Ã¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¥Õ¥È1Æü·ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È1Ëü6200±ß¡ª ¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤Î¤«¡£¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ø»²²Ã¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û3¤Ä¤Î»³¤ò³ê¤êÊüÂê¡¢ËÌ³¤Æ»ºÇÂçµé¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¸Ø¤ë¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÀä·Ê
¥´¥ó¥É¥é4´ð¡¢¥¯¥ï¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È7´ð¡¢¥Ú¥¢¥ê¥Õ¥È7´ð¤Î·×18´ð¡£¹¤µ¤Î³ä¤Ë¥ê¥Õ¥È¤Î¿ô¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬¹ª¤ß¤À¤«¤é¡£¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤È¥ê¥Õ¥È¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤ë¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯³ê¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¼èºà»þ¤Ï12·îÈ¾¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤Êº®»¨¤Ï¤Ê¤·¡£Æ±¹Ô¤·¤¿¥¹¥Î¥ÜÂç¹¥¤¤Ê20Âå¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥ÈÂÔ¤Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢°ìÆüÃæ¥¬¥ó¥¬¥ó³ê¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é¸µ¤¬¼è¤ì¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¨¥ê¥¢¤¬¹Âç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¿Í¤¬Ê¬»¶¤·¤ÆÈæ³ÓÅª²÷Å¬¤Ë³ê¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹¤µ¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ÈÂå¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ç³ÎÁÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥¹¥ÈÁý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¡¢°ÂÁ´À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê²Á³Ê²þÄê¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯Ë¬¤ì¤ë¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ë¡¢¤è¤ê¹â¤¤ËþÂ¤È°Â¿´¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¸«Ä¾¤·¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ´ð½à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦´ð½à¤ò°Õ¼±¤·¤¿²Á³ÊÀßÄê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¼Â¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¹¥¡¼´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Î1¤Ä¡ÖWorld Ski Awards¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¥Ù¥¹¥È¡¦¥¹¥¡¼¡¦¥ê¥¾¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¹ñÆâºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6ÅÙ¤Î¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÍÃÊ¤Ë¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ø¤Î¼«¿®¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¤¬ÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°µÀãµ»½Ñ¡£¹Âç¤Ê¥²¥ì¥ó¥Ç¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ë°µÀã¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢ËèÆü½ÏÎý¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬°µÀã¼Ö¤ÇÃúÇ«¤ËÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼ïÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î°ì¸À¡£Ä«¥¤¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê°µÀã¥Ð¡¼¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¤Ï12·î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤ÇÀã¤âÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ã´Åö¼Ô¤Î¡Ö¤¦¤Á¤Î°µÀã¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÏ¢Â³¤·¤¿25»þ´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆOK¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£1»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¸º»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Ï3»þ´Ö¤À¤±¡×¡ÖÌÀÆü¤ÏÄ«¤«¤é5»þ´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢ÆüÉÕ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ê¤é3»þ´Ö¤º¤Ä8Æü´Ö¡¢¤Ê¤ó¤Æ»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð1²ó¤¢¤¿¤êÌó4200±ß¡£Æ»³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ç¤â2Çñ3Æü¤ä3Çñ4Æü¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ë³ê¤ì¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Ï¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¡¢¹ñÆ»¤Î²¼¤ò¤¯¤°¤ë¤Û¤É¤Î¹¤µ¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤â1¤Ä¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¸÷¤Î»¶ÊâÆ»¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¸«¤É¤³¤í¤¬¤¤¤í¤¤¤í¡£³ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¿¤Ã¤×¤êÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Î¡¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤âÂà¶þ¤·¤é¤º¡£¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ë¥´¥à¥Ü¡¼¥È¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥¹¥Î¡¼¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢º¸±¦¤Ë¿¶¤é¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Æ°¤¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÄ´Àá¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¸¤¤¾¤ê¤ä¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ê¤ÉÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥ê¥Õ¥È·ô¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¿©Èñ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢°Õ³°¤ÈÉáÄÌ¡©¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£Îã¤¨¤Ð¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¡Ö¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¿©¤ÙÊüÂê¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤¬¤Ê¤ó¤È7000±ß¡£¿È¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥Ë¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ÆÂçËþÂ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Êµï¼ò²°¡Ö¤«¤«¤·¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ð¡¼¡Ö¥ª¥Ö¥ê¥¹¥È¡×¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Á¥ã¡¼¥¸700±ß¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë1000±ß¡Á¤È¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤ª¼êº¢¤Ç¤¹¡£
Í·¤ÓÈè¤ì¤¿ÂÎ¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÓÄý»³¤òË¾¤à¥ë¥¹¥Ä²¹Àô¡¦¡¦¤³¤È¤Ö¤¤ÎÅò¡£³ê¤ë¡¦Í·¤Ö¡¦¿©¤Ù¤ë¡¦Ìþ¤ä¤¹¤¬¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤·Ú¤Ë²¿ÅÙ¤â¹Ô¤±¤ë²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Ç¯¥¤¥Á¤ÎËÜµ¤¤ÎÅßÎ¹¤Ë¡¢¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï·ë¹½¤¢¤ê¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È
¢§¸Å²° ¹¾Èþ»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
»ÒÏ¢¤ìÎ¹¹Ô¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢½¬¤¤»ö¡¢¼õ¸³¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¦¥§¥ÖÇÞÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±»¨»ï¤ä¿·Ê¹¤Ø¤Î¼èºà¶¨ÎÏ¡¦´Æ½¤¤âÂ¿¿ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËË¬¤ì¤¿¹ñ¤Ï³¤³°50¥«¹ñ°Ê¾å¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤Ï10¥«¹ñ°Ê¾å¡£All About Î¹¹Ô¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:¸Å²° ¹¾Èþ»Ò¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¥Õ¥È1Æü·ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È1Ëü6200±ß¡ª ¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤Î¤«¡£¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ø»²²Ã¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û3¤Ä¤Î»³¤ò³ê¤êÊüÂê¡¢ËÌ³¤Æ»ºÇÂçµé¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¸Ø¤ë¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÀä·Ê
ËÌ³¤Æ»°ì¤Î¥³¡¼¥¹¿ô¡ª ³ê¤ì¤Ð¡Ö¸µ¤¬¼è¤ì¤¿¡×¤È»×¤¨¤ëÍýÍ³¼ÂºÝ¤Ë³ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃÍÃÊ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥ë¥¹¥Ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¹¤¤¡ª ¥¤¥¾¥é¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î»³¤ò³ê¤êÊüÂê¡£¥³¡¼¥¹¿ô¤ÏÁ´37¥³¡¼¥¹¡¢Áí³êÁöµ÷Î¥¤Ï42km¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¡¢ËÌ³¤Æ»ºÇÂçµé¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¼èºà»þ¤Ï12·îÈ¾¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤Êº®»¨¤Ï¤Ê¤·¡£Æ±¹Ô¤·¤¿¥¹¥Î¥ÜÂç¹¥¤¤Ê20Âå¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥ÈÂÔ¤Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢°ìÆüÃæ¥¬¥ó¥¬¥ó³ê¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é¸µ¤¬¼è¤ì¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¨¥ê¥¢¤¬¹Âç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¿Í¤¬Ê¬»¶¤·¤ÆÈæ³ÓÅª²÷Å¬¤Ë³ê¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹¤µ¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ÈÂå¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ç³ÎÁÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥¹¥ÈÁý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¡¢°ÂÁ´À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê²Á³Ê²þÄê¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯Ë¬¤ì¤ë¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ë¡¢¤è¤ê¹â¤¤ËþÂ¤È°Â¿´¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¸«Ä¾¤·¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ´ð½à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦´ð½à¤ò°Õ¼±¤·¤¿²Á³ÊÀßÄê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¼Â¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¹¥¡¼´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Î1¤Ä¡ÖWorld Ski Awards¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¥Ù¥¹¥È¡¦¥¹¥¡¼¡¦¥ê¥¾¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¹ñÆâºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6ÅÙ¤Î¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÍÃÊ¤Ë¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ø¤Î¼«¿®¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¤¬ÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°µÀãµ»½Ñ¡£¹Âç¤Ê¥²¥ì¥ó¥Ç¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ë°µÀã¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢ËèÆü½ÏÎý¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬°µÀã¼Ö¤ÇÃúÇ«¤ËÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼ïÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î°ì¸À¡£Ä«¥¤¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê°µÀã¥Ð¡¼¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¤Ï12·î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤ÇÀã¤âÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ã´Åö¼Ô¤Î¡Ö¤¦¤Á¤Î°µÀã¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤¤ãÂ»¡ª ¡Ö25»þ´Ö·ô¡×¤¬¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â1Ëü6000±ßÄ¶¤¨¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢25»þ´Ö·ô¡ÊÂç¿Í3Ëü3100±ß¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²Á³Ê¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÏ¢Â³¤·¤¿25»þ´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆOK¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£1»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¸º»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Ï3»þ´Ö¤À¤±¡×¡ÖÌÀÆü¤ÏÄ«¤«¤é5»þ´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢ÆüÉÕ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ê¤é3»þ´Ö¤º¤Ä8Æü´Ö¡¢¤Ê¤ó¤Æ»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð1²ó¤¢¤¿¤êÌó4200±ß¡£Æ»³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ç¤â2Çñ3Æü¤ä3Çñ4Æü¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ë³ê¤ì¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
³ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡ª Åß¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤Î´é¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¤â¤¦1¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¡£²°³°¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ï²Æ¤Î¤ß±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åß¤Î²°Æâ»ÜÀß¤â½¼¼Â¡£ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢2³¬·ú¤Æ¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¡¢¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅªÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Ï¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¡¢¹ñÆ»¤Î²¼¤ò¤¯¤°¤ë¤Û¤É¤Î¹¤µ¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤â1¤Ä¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¸÷¤Î»¶ÊâÆ»¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¸«¤É¤³¤í¤¬¤¤¤í¤¤¤í¡£³ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¿¤Ã¤×¤êÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Î¡¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤âÂà¶þ¤·¤é¤º¡£¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ë¥´¥à¥Ü¡¼¥È¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥¹¥Î¡¼¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢º¸±¦¤Ë¿¶¤é¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Æ°¤¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÄ´Àá¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¸¤¤¾¤ê¤ä¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ê¤ÉÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ë¿©¤ÙÊüÂê¤â¡ª ¿©»ö¤Ï°Õ³°¤È¤ª¼êº¢¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÚºß¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁªÂò»è¤ÏËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥ê¥Õ¥È·ô¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¿©Èñ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢°Õ³°¤ÈÉáÄÌ¡©¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£Îã¤¨¤Ð¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¡Ö¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¿©¤ÙÊüÂê¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤¬¤Ê¤ó¤È7000±ß¡£¿È¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥Ë¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ÆÂçËþÂ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Êµï¼ò²°¡Ö¤«¤«¤·¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ð¡¼¡Ö¥ª¥Ö¥ê¥¹¥È¡×¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Á¥ã¡¼¥¸700±ß¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë1000±ß¡Á¤È¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤ª¼êº¢¤Ç¤¹¡£
Í·¤ÓÈè¤ì¤¿ÂÎ¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÓÄý»³¤òË¾¤à¥ë¥¹¥Ä²¹Àô¡¦¡¦¤³¤È¤Ö¤¤ÎÅò¡£³ê¤ë¡¦Í·¤Ö¡¦¿©¤Ù¤ë¡¦Ìþ¤ä¤¹¤¬¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Õ¥È1Ëü±ßÄ¶¤¨»þÂå¤ò¤É¤¦³Ú¤·¤à¤«¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤é¤Ð¤¤¤Ã¤½¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¡¼¤È³ä¤êÀÚ¤ë¤Î¤â¼ê¡£¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀã¼Á¡¢¹â¤¤°µÀãµ»½Ñ¡¢¹Âç¤Ê¥³¡¼¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë³êÁö°Ê³°¤Î³Ú¤·¤ß¤â¤½¤í¤¦Åß¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
µ¤·Ú¤Ë²¿ÅÙ¤â¹Ô¤±¤ë²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Ç¯¥¤¥Á¤ÎËÜµ¤¤ÎÅßÎ¹¤Ë¡¢¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï·ë¹½¤¢¤ê¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È
¢§¸Å²° ¹¾Èþ»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
»ÒÏ¢¤ìÎ¹¹Ô¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢½¬¤¤»ö¡¢¼õ¸³¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¦¥§¥ÖÇÞÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±»¨»ï¤ä¿·Ê¹¤Ø¤Î¼èºà¶¨ÎÏ¡¦´Æ½¤¤âÂ¿¿ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËË¬¤ì¤¿¹ñ¤Ï³¤³°50¥«¹ñ°Ê¾å¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤Ï10¥«¹ñ°Ê¾å¡£All About Î¹¹Ô¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:¸Å²° ¹¾Èþ»Ò¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)