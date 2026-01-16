サッカー日本代表が北中米３か国で行われるＷ杯に向け、６月上旬に予定する事前キャンプ地をメキシコのモンテレイで最終調整していることが１６日、分かった。この日、欧州視察に出発する森保一監督（５７）が羽田空港で報道陣の質問に答える形で明かした。

森保監督は事前合宿地について「（モンテレイで）調整してます」とし「グループリーグを考えたときにダラス（米国）で２試合あるが、ダラスはドーム（型のスタジアム）なので暑さ対策をする必要はない。モンテレイで暑い中で準備して（事前合宿を）やることは、我々にとって良い準備になる」と狙いを語った。日本は５月３１日に東京で壮行試合（対戦相手未定）を戦った後に、モンテレイで暑熱対策をする方針。その後、米国中部とみられるベースキャンプ地に入る予定となっており、現地時間１４日の初戦、オランダ戦（テキサス州ダラス・午後３時キックオフ）を迎える。

日本はモンテレイで第２戦のチュニジア戦（現地時間・同２０日）を行う。同地の６月の平均最高気温は３４度。暑さを考慮して試合開始は現地午後１０時となるが、メキシコ在住のスポーツコーディネーターによると「モンテレイは周りを大きな山で囲まれているので熱がこもりやすい場所。夜でも蒸し暑い」という。暑熱対策をしっかりと行い、環境に適応した上でＷ杯へ最善の準備を進める。