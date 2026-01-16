この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

岡野あつこ氏「離婚は最終手段、いつでもできます」と断言 感情的な決断が招く後悔と、自分を守るための視点

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「今の状態で離婚を決めるのは危険です、今は止まっていい」と題した動画を公開。離婚を考える前に、まず自分自身を守ることの重要性とその具体的な方法について語った。

動画の冒頭で岡野氏は、36年以上にわたり4万件もの夫婦相談を受けてきた経験から、「離婚はいつでもできるが、後戻りはできない」と強調。感情が爆発した瞬間に離婚へ走るのではなく、まず自分を守るという視点を持つことが大切だと述べた。多くの人は夫婦問題を「離婚か修復か」の二択で考えてしまうが、その前に「あなたがこれ以上傷つかない方法」があると指摘し、自分を守るための5つの視点を解説した。

最初に挙げたのは「距離を置くことで心を守る」こと。夫婦問題の渦中にいると冷静な判断ができず、心がすり減った状態で決断すると後悔につながりやすいという。物理的・心理的に距離を置くことで心が静まり、自分が本当にどうしたいかが見えてくるとした。次に「生活の基盤を整えること」の重要性を説く。離婚を考える女性の多くが抱える「生活できない」という不安に対し、収入や仕事、子供の生活などを具体的に見直し、数字として把握することが心の支えになると語った。さらに「夫との関係に境界線を引く」ことも提言。夫の無視や暴言に反応せず、感情的な会話に乗らないなど、自分が傷つくラインを超えた言動には意識的に境界線を引くことが、自分を守る上で不可欠だと説明した。

岡野氏は、離婚はゴールでも逃げ道でもなく、「あなたの人生をより良くするために使う最後のカードです」と語る。まず自分を守り、経済的・精神的に自立できる状態を整えてから、後悔しない未来を選択することが、自身と子どもの幸せにつながる最大の防御策であると締めくくった。