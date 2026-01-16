この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」と題した動画を公開。日本に到着したばかりのポーランド人兄弟をJukia氏が車でおもてなしし、日本の文化や食に触れてもらう様子を届けた。下町の雰囲気に「この静かで平和な感じが好きだ」と安らぎ、刺し身には「すごく新鮮で美味しい」と感動するなど、日本の魅力に心を奪われる姿が映し出されている。

動画は、Jukia氏が空港で初来日のゲストを探すところから始まる。22時間のフライトを終えたばかりというポーランド人の兄弟に声をかけ、無料観光案内「FREE RIDE」がスタート。まずは観光客の少ないローカルな場所に行きたいという二人のリクエストに応え、下町の風情が残る葛飾区柴又へと向かった。都会の喧騒とは異なる穏やかな街並みに、二人は「平和な感じが好きだ」「建物も面白い」と早速魅了された様子だ。参道では草だんごやコロッケを食べ歩き、「すごく美味しいね」と日本のストリートフードを堪能した。

その後、渋谷のホテルで休憩を挟み、夜は居酒屋へ。初めて食べるという刺し身の盛り合わせには、「すごく新鮮だ」「ドイツで食べる魚とは全然違う」とその食感と味に驚きを隠せない。だし巻き卵が「口の中でとろける」と感動し、唐揚げにも「鶏肉の味ですら日本のほうが美味しい」と絶賛するなど、日本の食文化を存分に楽しんだ。

最後は渋谷の街で別れを惜しんだ。二人は「本当にありがとう」「最高の経験をさせてもらえた」と何度も感謝を伝え、Jukia氏と固いハグを交わした。日本の温かいおもてなしが、彼らの旅の最高の思い出の一つとなったようだ。

YouTubeの動画内容

00:18

企画「FREE RIDE」の説明とゲスト探し
11:40

下町情緒あふれる柴又に到着、街並みに感動
23:28

名物の草だんごを初体験「すごく美味しいね！」
27:40

居酒屋で日本の食文化を堪能
30:44

新鮮な刺し身の味に驚き「すごく新鮮で美味しい」

関連記事

渋谷の絶景と絶品グルメに外国人感動「規模が大きすぎる」

渋谷の絶景と絶品グルメに外国人感動「規模が大きすぎる」

 「ドイツで食べてた寿司は何だったんだ…」本場の味にドイツ人男性が衝撃

「ドイツで食べてた寿司は何だったんだ…」本場の味にドイツ人男性が衝撃

 アメリカ人男性 日本の揚げ物に感動「10点だよ！」

アメリカ人男性 日本の揚げ物に感動「10点だよ！」
もっと見る

チャンネル情報

イチマルク │ FREE RIDE_icon

イチマルク │ FREE RIDE

YouTube チャンネル登録者数 非公開 384 本の動画
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube