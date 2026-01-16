·à¾ìÈÇ¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ ¿·»þÂå¤ÎÈâ¡ÙËÌÊÆ¸ø³«·èÄê¡¡À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡È¥¦¥ÞÌ¼¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë³¤¤òÅÏ¤ë
¡¡ÆüËÜ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ ¿·»þÂå¤ÎÈâ¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤è¤êËÌÊÆ¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¿·CM¸ø³«¡Ä»þÂå·à¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡ÖÉ÷ÍèË·¥¦¥ÞÌ¼¡×ÊÓ¤¬ÊüÁ÷³«»ÏÀ¤³¦Åª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÈÀ®Ä¹
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¦¥ÞÌ¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê°¦¾Î¡¦¥Ý¥Ã¥±¡Ë¤¬¡¢ÅÁÀâÅª¥¦¥ÞÌ¼¡¦¥Õ¥¸¥¥»¥¤ÎÁö¤ê¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¡£¥Õ¥¸¥¥»¥¤ò°é¤Æ¤¿Ì¾Çì³Ú¡¦ÅÄÊÕ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¤â¤È¤Ç¡¢»°´§À©ÇÆ¤È¤¤¤¦°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤ÎÅ·ºÍ¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢¸É¹â¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¡¢¤½¤·¤ÆÅ·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¡£À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë4¿Í¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤¬¡¢¸Ø¤ê¤Èº²¤ò·ü¤±¤Æ·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2025Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖThe Game Awards 2025¡×¤Ç¡ÖBest Mobile Game¡×¤ò¼õ¾Þ¡£À¤³¦Åª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎËÌÊÆ·à¾ì¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£