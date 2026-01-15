±Æ»³»á¡¢Ì¤À®Ç¯¤Ø¤Î³èÆ°±Êµ×¶Ø»ß¡¡JFA¡¢Ê©¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥ÎÍºáÈ½·è
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï15Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÍºá¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ»³²í±ÊÁ°µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÛÄê°Ñ°÷²ñ¤«¤é¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢³èÆ°¤Î±Êµ×Åª¶Ø»ß¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢³èÆ°¤ÎÌµ´ü¸Â¤Î¶Ø»ß¡×¤È¤¹¤ëÄ¨È³¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯11·î13ÆüÉÕ¡£ËÜ¿Í¤«¤é¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤Ï´þµÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Íý»ö²ñ¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿ÅòÀîÏÂÇ·ÀìÌ³Íý»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢U¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¤Ê¤É°éÀ®Ç¯Âå¤òÄ¹¤¯»ØÆ³¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä±Æ»³»á¤Î»ØÆ³¼Ô»ñ³Ê¤Ï¼º¸ú¤·¤¿¡£
¡¡JFA¤Ï±Æ»³»á¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊË¡Îá½ç¼é¡Ë¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Îºî¶ÈÉô²ñ¤ò¿·Àß¤·¤¿¡£