ÅèÄÅµ±¡Ø¥«¥Õ¥§ー¤Îµ¢¤êÆ»¡Ù¤¬Âè174²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¡¡ÂçÀµ¤«¤é¾¼ÏÂ¤òÀ¸¤­¤¿½÷µë¤òÉÁ¤­½Ð¤¹

¡¡ÅèÄÅµ±¡Ø¥«¥Õ¥§ー¤Îµ¢¤êÆ»¡Ù¡ÊÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡¿2025Ç¯11·î12Æü´©¡Ë¤¬Âè174²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥«¥Õ¥§ー¤Îµ¢¤êÆ»¡ÙÃø¼Ô¡¦ÅèÄÅµ±
¡¡Åìµþ¡¦¾åÌî¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ë¡¢¤¢¤Þ¤êÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥«¥Õ¥§ーÀ¾¹Ô¡×¡£¿©Æ²¤äµÊÃã¤â·ó¤Í¤¿¶áÎÙ½»Ì±¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ë¤Ï¡¢µÒ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¸ÄÀË¤«¤Ê½÷µë¤¬¤¤¤¿¡£ÃÝµ×Ì´ÆóÉ÷¤Î²½¾Ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¿¥¤»Ò¡¢¾®Àâ½¤¶È¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¾Ç¤ë¥»¥¤¡¢±³¤Ä¤¤À¤¬ÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤ÈþÅÐÎ¤¤ò¡¢ÂçÃÀ¤Ê±³¤Ç¶Ã¤«¤»¤ëÇ¯¾å¤Î¿·ÊÆ¡¦±à»Ò¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡ÖÀ¾¹Ô¡×¤ÇÏ¯¤é¤«¤ËÆ¯¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£ÂçÀµ¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¡¢½÷µë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¡ÈÉ´Ç¯Á°¤Î¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡É¡£
¡¡»þÂå¤ò±Ç¤¹¶À¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Å»ö¡Ö½÷µë¡×¤òÄÌ¤·¡¢ÂçÀµ¤«¤é¾¼ÏÂ¤òÀ¸¤¤¿»Ô°æ¤Î½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡Ãø¼Ô¡¦ÅèÄÅµ±¡Ê¤·¤Þ¤Å¡¦¤Æ¤ë¡Ë¤Ï1969Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯¡Ö»Ð¤È¤¤¤â¤¦¤È¡×¤ÇÂè96²ó¥ªー¥ëì¦Êª¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£19Ç¯¡¢Æ±ºî¤ò´Þ¤àÃ»ÊÔ½¸¡Ø¥¹¥Ê¥Ã¥¯Êè¾ì¡Ù¤Ç½ñÀÒ¥Ç¥Ó¥åー¡ÊÊ¸¸Ë²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ØÃó¼Ö¾ì¤Î¤Í¤³¡Ù¤È²þÂê¡Ë¡£25Ç¯´©¹Ô¤Î¡Ø¥«¥Õ¥§ー¤Îµ¢¤êÆ»¡Ù¤ÇÂè174²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡Øë§¤¬¤±¤ÎÆó¿Í¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£¡ØÇ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¡¡´§º§Áòº×¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¤Ë¤âºîÉÊ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
