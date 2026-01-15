¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Ë¿·¥Û¥ë¥Àー3¼ï¤È¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à¤Î¿·¥ê¥Õ¥£¥ë¤¬ÅÐ¾ì
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡»°É©±ôÉ®¤Ï¡¢¥Û¥ë¥Àー¤È¥ê¥Õ¥£¥ë¤Î¼«Í³¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬²ÄÇ½¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ú¥ó¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Ë¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿3¼ïÎà¤Î¥Û¥ë¥Àー¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー 4¿§¥Û¥ë¥Àー¡×¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 3¿§¥Û¥ë¥Àー¡×¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 5¿§¥Û¥ë¥Àー¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Üー¥ë·Â¤Î¥ê¥Õ¥£¥ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à ¥ê¥Õ¥£¥ë 0.38mm¡×¤ò1·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2009Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¥Û¥ë¥Àー¤È¥ê¥Õ¥£¥ë¤ò¼«Í³¤ËÁª¤ó¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1ËÜ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥Ú¥ó¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ë¥Àー¤Ï3¿§ÍÑ¡¢4¿§ÍÑ¡¢5¿§ÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥Õ¥£¥ë¤Ï¥Üー¥ë·Â¤ä¥«¥éー¤¬ËÉÙ¤Ê¥²¥ë¥¤¥ó¥¯¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡¢ÌýÀ¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à¡¢¥·¥ãー¥×¥ê¥Õ¥£¥ë¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹¥¤ß¤Î¥Û¥ë¥Àー¤È¥ê¥Õ¥£¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Ê¬¤ËºÇÅ¬¤Ê1ËÜ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
À¤Âå¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ØÂÐ±þ¤µ¤»¤ë
¡¡»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ò¡ÖÁª¤Ù¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Áª¤Ù¤ë¥¤¥ó¥¯¡£¡×¤È²þ¤á¥í¥´¤âºþ¿·¡£¿·¤¿¤Ê¥Û¥ë¥Àー¤È¥ê¥Õ¥£¥ë¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¥·¥êー¥º¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â³«Àß¡£»È¤¤Êý¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¥í¥´¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー 4¿§¥Û¥ë¥Àー
²Á³Ê¡§³Æ880±ß
¡¡4¿§¤Ê¤¬¤éºÙ¿È¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¶âÂ°À½¤Î¥·¥çー¥È¥°¥ê¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¥Ã¥¯¥Ñー¥Ä¤â¾®¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾å¼Á¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼´¿§¤Ï¥½¥¤¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¥Ö¥ëー¡¢¥Õ¥í¥Ã¥°¥°¥êー¥ó¡¢¥«¥á¥ê¥¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ç¥£¥à¥°¥ìー¤Î5¿§¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¤É¤Á¤é¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥ª¥ó¥ª¥Õ¤òÌä¤ï¤º»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 3¿§¥Û¥ë¥Àー¡¿¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 5¿§¥Û¥ë¥Àー
¡¡½¾Íè¤Î¸÷Âô¤¬¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤È°ã¤¤¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¥Û¥ë¥Àー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¤È¥¯¥ê¥Ã¥×¡¢¥Î¥Ã¥¯ËÀ¤¬Æ±¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¡¢»ý¤ÁÊª¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¤È¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼´¿§¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 3¿§¥Û¥ë¥Àー¡×¤¬¥¯¥ê¥¢¡¢¥é¥¤¥à¥¤¥¨¥íー¡¢¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 5¿§¥Û¥ë¥Àー¡×¤¬¥Íー¥ë¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ëー¤Î3¿§¡£¸ÄÀ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à ¥ê¥Õ¥£¥ë 0.38mm
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤ËÅ¬¤·¤¿¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à ¥ê¥Õ¥£¥ë¤Ë0.38mm¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÙ¤«¤¤Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤Î¥Üー¥ë·Â¤Ë²Ã¤¨¤Æ»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¡£