¥â¥³¤Á¤ã¤ó¤È¥È¥é¤¯¤ó­é¡Ê¤Ê¤«¤è¤·¼«ÈÎµ¡¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¹­ÊóÃ´Åö¡¦¼êÄÍ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë

¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤«²ò¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç­Éô²°¤ÎÃæ¤«¤éÇ­¤¬¥É¥¢¤Î¸°¤ò³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Çµß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ä¤½¤ó¤Ê°ìÊ¸¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿X¤ÎÆ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÚÆ°²è¡ÛÇ­Éô²°¤Î¥í¥Ã¥¯¤òÀÚÃÇ¡¢Âç¤­¤Ê²»¤Ë¶Ã¤¤¤ÆÁö¤ëÇ­¤µ¤ó

Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá²ÑÀîÄ®¤ÇÂÌ²Û»Ò¤È¼«ÈÎµ¡¤òÊÂ¤Ù¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¤Ê¤«¤è¤·¼«ÈÎµ¡¥³¡¼¥Ê¡¼ ¤Î¹­ÊóÃ´Åö¡¦¼êÄÍ½ã°ì ¤µ¤ó¡£Ç­Éô²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿»ÒÇ­¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¥µ¥ó¥À¡¼¤Ç¥«¥à¥í¥Ã¥¯¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡È¶ÛµÞ»öÂÖ¡É¤À¤Ã¤¿¡£

Ìë¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡ÄÇ­Éô²°¤¬³«¤«¤Ê¤¤

°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìë¤ÎÀ¤ÏÃ¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£

¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÇ­¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¸°¤¬ÆâÂ¦¤«¤é³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Î»þ´ÖÂÓ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡×

Ç­Éô²°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ÒÇ­¡¢¥â¥³¤Á¤ã¤ó¡Ê»ó¡Ë¤È¡¢·»Ëå¤Î ¥È¥é¤¯¤ó¡ÊÍº¡Ë¡£Ãë¤Î15»þ¤´¤í¤Ë¸°¤Ï³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿Í¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥É¥¢¤ØÈô¤Ó¤Ä¤¯Ç­¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¡¢¶öÁ³¥É¥¢¤Î¥«¥à¤ò²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£

 Å·°æ¶á¤¯¤Ç¤ª¤Ó¤¨¤ë»ÒÇ­¡ÄÌ¿Í¥Àè¤ÎÈ½ÃÇ

Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥³¤Á¤ã¤ó¤¬Èâ¤«¤éºÇ¤â±ó¤¤Å·°æ¶á¤¯¤Þ¤ÇÆ¨¤²¡¢¶ËÅÙ¤Ë¶±¤¨¤¿¾õÂÖ¡£³°¤«¤é¤ÏÆîµþ¾û¤Ç»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î³«¾û¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£

¡ÖÌ¿Í¥Àè¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥À¡¼¤Ç¥í¥Ã¥¯¤òÀÚ¤êÈô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×

¶âÂ°¤òÀÚÃÇ¤¹¤ëÂç¤­¤Ê²»¤Ë¡¢Ç­¤¿¤Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¶½Ê³¡£ÆÃ¤Ë¥â¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¿ê¼å¤·¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊá¤Þ¤¨¤ë¤È¤­¤Ï»à¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°ìÊý¡¢¥È¥é¤¯¤ó¤Ï¸µµ¤¤ËÆ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡Ö·ù¤ï¤ìÌò¡×¤Ï¹­ÊóÃ´Åö¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¸å²ù¤Ï¤Ê¤·

µß½Ð¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼êÄÍ¤µ¤ó¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃËÀ­¡£¤·¤«¤·Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¡ÈÀÚ¤Ê¤¤¥ª¥Á¡É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖÊá¤Þ¤¨¤¿¤êÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈÇ­¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤âµ÷Î¥´¶¤ÏÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡×

°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¤è¤¯²û¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç­¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¹¥¡£X¤Î¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡ÖÌ¿Í¥Àè¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ­¤Ë¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¿Í¤Ë¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£

ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ï¡ÈÊªÍýÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¡É¤Ë

º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¤ÎÂÐºö¤â¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¤â¤È¤â¤È¥É¥¢¤Î¸°¤òÊ¶¼º¤·¤Æ¤¤¤ÆÆîµþ¾û¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥À¡¼¤Ç¥«¥à¥í¥Ã¥¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ÆâÂ¦¤«¤éÊÄ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×

·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Ç­¤¬ºÆ¤Ó¡È¼«ÎÏ¤Ç»Ü¾û¤¹¤ë¡É¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

Ç­¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤È¡¢¿Í¤Î³Ð¸ç

¥É¥¢¤ËÈô¤Ó¤Ä¤­¡¢¶öÁ³¤È¤Ï¤¤¤¨¸°¤ò³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£Ç­¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂ¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿Í¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤¬¸òº¹¤·¤¿º£²ó¤Î°ì·ï¡£

¡ÖÂç»ö¤Ë»ê¤é¤ºËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×

¤½¤ó¤Ê°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡È·ù¤ï¤ìÌò¡É¤ò°ú¤­¼õ¤±¤¿¹­ÊóÃ´Åö¤Î³Ð¸ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ç­¤¿¤Á¤Ïº£Æü¤â¡¢¤Ê¤«¤è¤·¼«ÈÎµ¡¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÅÏÊÕ À²»Ò¡Ë