¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤«²ò¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇÉô²°¤ÎÃæ¤«¤éÇ¤¬¥É¥¢¤Î¸°¤ò³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Çµß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ä¤½¤ó¤Ê°ìÊ¸¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿X¤ÎÆ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇÉô²°¤Î¥í¥Ã¥¯¤òÀÚÃÇ¡¢Âç¤¤Ê²»¤Ë¶Ã¤¤¤ÆÁö¤ëÇ¤µ¤ó
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá²ÑÀîÄ®¤ÇÂÌ²Û»Ò¤È¼«ÈÎµ¡¤òÊÂ¤Ù¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¤Ê¤«¤è¤·¼«ÈÎµ¡¥³¡¼¥Ê¡¼ ¤Î¹ÊóÃ´Åö¡¦¼êÄÍ½ã°ì ¤µ¤ó¡£ÇÉô²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿»ÒÇ¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¥µ¥ó¥À¡¼¤Ç¥«¥à¥í¥Ã¥¯¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡È¶ÛµÞ»öÂÖ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
Ìë¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡ÄÇÉô²°¤¬³«¤«¤Ê¤¤
°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìë¤ÎÀ¤ÏÃ¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÇ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¸°¤¬ÆâÂ¦¤«¤é³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Î»þ´ÖÂÓ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡×
ÇÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ÒÇ¡¢¥â¥³¤Á¤ã¤ó¡Ê»ó¡Ë¤È¡¢·»Ëå¤Î ¥È¥é¤¯¤ó¡ÊÍº¡Ë¡£Ãë¤Î15»þ¤´¤í¤Ë¸°¤Ï³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿Í¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥É¥¢¤ØÈô¤Ó¤Ä¤¯Ç¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¡¢¶öÁ³¥É¥¢¤Î¥«¥à¤ò²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Å·°æ¶á¤¯¤Ç¤ª¤Ó¤¨¤ë»ÒÇ¡ÄÌ¿Í¥Àè¤ÎÈ½ÃÇ
Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥³¤Á¤ã¤ó¤¬Èâ¤«¤éºÇ¤â±ó¤¤Å·°æ¶á¤¯¤Þ¤ÇÆ¨¤²¡¢¶ËÅÙ¤Ë¶±¤¨¤¿¾õÂÖ¡£³°¤«¤é¤ÏÆîµþ¾û¤Ç»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î³«¾û¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¿Í¥Àè¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥À¡¼¤Ç¥í¥Ã¥¯¤òÀÚ¤êÈô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¶âÂ°¤òÀÚÃÇ¤¹¤ëÂç¤¤Ê²»¤Ë¡¢Ç¤¿¤Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¶½Ê³¡£ÆÃ¤Ë¥â¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¿ê¼å¤·¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊá¤Þ¤¨¤ë¤È¤¤Ï»à¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°ìÊý¡¢¥È¥é¤¯¤ó¤Ï¸µµ¤¤ËÆ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ù¤ï¤ìÌò¡×¤Ï¹ÊóÃ´Åö¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¸å²ù¤Ï¤Ê¤·
µß½Ð¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼êÄÍ¤µ¤ó¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃËÀ¡£¤·¤«¤·Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¡ÈÀÚ¤Ê¤¤¥ª¥Á¡É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊá¤Þ¤¨¤¿¤êÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈÇ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤âµ÷Î¥´¶¤ÏÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡×
°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¤è¤¯²û¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¹¥¡£X¤Î¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡ÖÌ¿Í¥Àè¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ¤Ë¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¿Í¤Ë¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ï¡ÈÊªÍýÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¡É¤Ë
º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¤ÎÂÐºö¤â¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥É¥¢¤Î¸°¤òÊ¶¼º¤·¤Æ¤¤¤ÆÆîµþ¾û¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥À¡¼¤Ç¥«¥à¥í¥Ã¥¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ÆâÂ¦¤«¤éÊÄ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Ç¤¬ºÆ¤Ó¡È¼«ÎÏ¤Ç»Ü¾û¤¹¤ë¡É¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤È¡¢¿Í¤Î³Ð¸ç
¥É¥¢¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¡¢¶öÁ³¤È¤Ï¤¤¤¨¸°¤ò³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£Ç¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂ¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿Í¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤¬¸òº¹¤·¤¿º£²ó¤Î°ì·ï¡£
¡ÖÂç»ö¤Ë»ê¤é¤ºËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡È·ù¤ï¤ìÌò¡É¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¹ÊóÃ´Åö¤Î³Ð¸ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ç¤¿¤Á¤Ïº£Æü¤â¡¢¤Ê¤«¤è¤·¼«ÈÎµ¡¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
