駅から徒歩25分。住宅街のど真ん中。それでも30年続く「個人コンビニ」がある。大手チェーンの誘いはすべて断り、24時間営業もしない。なぜこの立地で生き残れるのか。吉祥寺の「PAL」オーナー・井口和彦さんに、フリージャーナリストの前屋毅さんが聞いた――。（前編／全2回）■吉祥寺でポツンと営業する“個人コンビニ”東京都内に“個人経営”のコンビニエンスストア（コンビニ）があると聞いた。それが、東京都武蔵野市吉祥寺