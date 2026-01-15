Ì©Í¢¤µ¤ì¤¿Starlinkµ¡´ï¤ò³èÍÑ¤·À¯ÉÜ¤ÎÄÌ¿®µ¬À©¤È¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥é¥ó¤Î¸½¾õ¤È¤Ï¡©
·ÐºÑÊø²õÅù¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤Î¥Ç¥â¤¬2025Ç¯12·îËö¤«¤éÂ³¤¯Ãæ¡¢¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Ï»Ë¾åºÇ¤â¸·¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼×ÃÇÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ÖStarlink¡×¤Ï¼×ÃÇÁ¼ÃÖ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥é¥ó¿Í¤¬³°³¦¤È³ÖÀä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ï¤º¤«¤Ê³°¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î°Ý»ý¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤Î¼×ÃÇ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¤¯°ìÉô¤Î¹ñÌ±¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥Æ¥Ø¥é¥óÆî¹Ù¥«¥Õ¥ê¥¶¥¯¤ÎÏ©¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤ë°äÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢Áòµ·¤Ç¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤¬¡Ö¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Ë»à¤ò¡×¤È¶«¤ÖÆ°²è¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸¢ÍøÀìÌç²È¥¢¥ß¡¼¥ë¡¦¥é¥·¥Ç¥£»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆ°²è¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¸¡±Ü¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ä¡¼¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏTelegram¤Î¥×¥í¥¥·¤äCeno¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Äãµ°Æ»¾å¤Î¿ôÀé´ð¤Î±ÒÀ±¤ò²ð¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëStarlink¤Ç¤¹¡£
Starlink¤Ï2022Ç¯¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¹¥«¡¼¥ÕÃåÍÑµÁÌ³Ë¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ³èÆ°¤ÎºÇÃæ¤Ë¥¤¥é¥ó¤ØÌ©Í¢¤µ¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Starlink¤òÄó¶¡¤¹¤ëSpaceX¤ÎCEO¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ËStarlink¤òÂÐ¥¤¥é¥óÀ©ºÛ¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤¿¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè5ËüÂæ°Ê¾å¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ÏºÇÂç¤Ç10Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤ò¤è¤¯»×¤ï¤º¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏStarlink¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¡¦»ÈÍÑ¤ò°ãË¡²½¡£Starlink¤Î»ÈÍÑ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤À¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï»à·º¤Ë½è¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ç¥â¤ÎºÇÃæ¤â¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëStarlinkÄÌ¿®¤ÎË¸³²¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÅ»ÒÀïÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ä¡¼¥ë¤òÍÑ¤¤¤ÆÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¿®¹æ¤òË¸³²¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ò²°º¬¤Î¾å¶õ¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¾Úµò¤È¤Ê¤ë±ÒÀ±¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÃµ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Starlink¤òÌ©¤«¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¯¿ô¤Î¿Í¡¹¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅÇÈ´³¾Ä¤¬·ã¤·¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¤Þ¤±¤ËStarlinkµ¡´ï¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÆÃÄê¤Î¼þÇÈ¿ô¤Î¿®¹æ¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë¤Ï²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Starlink¤Ï¸½ÃÏÁÈ¿¥¤Î¿ÔÎÏ¤Ç°ì»þÌµÎÁ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥±¥Ã¥È¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤È¤Î¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Starlink¤ÎÀÑ¶ËÅªÅ¸³«¤Ë¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¾è¤êµ¤¤Ç¡¢¡ÖStarlink¤ò¥¤¥é¥ó¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥¤¡¼¥í¥ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÈó¾ï¤ËÄ¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ñ¼Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥Þ¥¹¥¯»á¤È¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»æ¤ÎFinancial Times¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¼×ÃÇ¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤Î·×²è¤¬¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤ÏÌó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢³°¹ñ¤Î¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÀ©¸Â¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬¾µÇ§¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¤ß¤ò±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ö¹ñ²È¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯(NIN)¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áµî¤Î¼Â¸³¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢À¯ÉÜÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¼¡²ó¤ÏÁ´¤Æ¤òÊÄº¿¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼×ÃÇ¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼«Í³¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥Û¥ï¥¤¥ÈSIM¡×¤òÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤µ¤¨¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£