¸µ·Ù»¡´±¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¸Þ½½Íò¥Ï¥ë¡¢¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯MV¸ø³«
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¸Þ½½Íò¥Ï¥ë¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¡×¤ò1·î14Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¸Þ½½Íò¥Ï¥ë¤Ï¡É¸µ·Ù»¡´±¡É¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡£À¸³è¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ëÍ«Ýµ¤ä°ãÏÂ´¶¤ò¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÆü¡¹¤ÎÉÔ°Â¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤ÎËÜ²»¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯È¯É½¡£À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£·Ù»¡´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â²»³Ú³èÆ°¤òÄü¤á¤¤ì¤º¤Ë²»³Ú¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¡£Æü¡¹²»³ÚÀ©ºî¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éSNS¤ò¼´¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ÎÈ¯É½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Î¤¦¤¿¡×¤¬Spotify JapanµÞ¾å¾º¥Á¥ã¡¼¥È¤ä¥Ð¥¤¥é¥ëTOP50Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Â³¤¯¡Ö¾¯¤·¤À¤±¡×¤â³Æ¼ï¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¡¢Billboard JAPAN Heatseekers Songs¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢3½µÏ¢Â³¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤Ë¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯11·î13Æü¤Ë¤Ï½ÂÃ«WWW¤Ç1st LIVE¡ÖNO TITLE¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯Çä¸å¤¹¤°¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¡£
¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡£¸Þ½½Íò¥Ï¥ë¤¬¸¶ºî¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆÉ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±À©ºî¡£¥ê¥ê¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼mito»á¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¡£¡É¥·¥ê¥¢¥¹¡É¤È¡É¥Ý¥Ã¥×¡É¤¬¶¦Â¸¤·¡¢³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É(¹Ô¤»ß¤Þ¤ê)¡×¤«¤éÃåÁÛ¤µ¤ì¤¿¡É¼å¤µ¤ä³ëÆ£¤È¸þ¤¹ç¤¦¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤òÇÁ¤¹þ¤à¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¸Þ½½Íò¥Ï¥ë
¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¡×
ÇÛ¿®Ãæ
https://HaruIgarashi.lnk.to/Dead_end
¸Þ½½Íò¥Ï¥ë¤Ï¡É¸µ·Ù»¡´±¡É¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡£À¸³è¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ëÍ«Ýµ¤ä°ãÏÂ´¶¤ò¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÆü¡¹¤ÎÉÔ°Â¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤ÎËÜ²»¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯È¯É½¡£À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£·Ù»¡´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â²»³Ú³èÆ°¤òÄü¤á¤¤ì¤º¤Ë²»³Ú¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¡£Æü¡¹²»³ÚÀ©ºî¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éSNS¤ò¼´¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ÎÈ¯É½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Î¤¦¤¿¡×¤¬Spotify JapanµÞ¾å¾º¥Á¥ã¡¼¥È¤ä¥Ð¥¤¥é¥ëTOP50Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Â³¤¯¡Ö¾¯¤·¤À¤±¡×¤â³Æ¼ï¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¡¢Billboard JAPAN Heatseekers Songs¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢3½µÏ¢Â³¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤Ë¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯11·î13Æü¤Ë¤Ï½ÂÃ«WWW¤Ç1st LIVE¡ÖNO TITLE¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯Çä¸å¤¹¤°¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¸Þ½½Íò¥Ï¥ë
¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¡×
ÇÛ¿®Ãæ
https://HaruIgarashi.lnk.to/Dead_end