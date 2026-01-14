Ê¡²¬¤Ë·ã¿Ì¡¢¼ÒÄ¹¡õ²ñÄ¹¤¬°úÀÕ¼Ç¤¡¡¶âÌÀµ±Á°´ÆÆÄ¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¡Ä¥¯¥é¥Ö¤Î´ÉÍýµÁÌ³°ãÈ¿¤âÇ§Äê
Ê¡²¬¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï1·î14Æü¡¢Á°´ÆÆÄ¡¦¶âÌÀµ±»á¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÄ´ºº·ë²Ì¤È¼Õºá¤ò¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï2025Ç¯Ëö¤«¤éÊÛ¸î»Î¤ò¸ò¤¨¤¿Âè»°¼ÔÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³Ç½ÎÏ¤òÙèÙé¤¹¤ëÈ¯¸À¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁ°¤Ç¤Î²áÅÙ¤Ê¼¸ÀÕ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¶ÈÌ³Ì¿Îá¤È¤½¤Î¿ë¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Ê¤É¡¢·×3·ï¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ò³ÎÇ§¡£1·î4ÆüÉÕ¤Ç¶â»á¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹ç°Õ²òÌó¤·¡¢5Æü¤ËÈ¯É½¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
1.Ê£¿ô²ó¡¢Â¿¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕËô¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³Ç½ÎÏ¤òÙèÙé¤¹¤ëÈ¯¸À¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤àÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È
2.ÎáÏÂ7Ç¯11·î¡¢Â¿¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÁª¼ê¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢¼þ°Ï¤¬´íµ¡´¶¤äÉÔ°Â¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤Ê¤¤¤·ÂÖÍÍ¤Ë¤è¤ë¼¸ÀÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È
3.ÎáÏÂ7Ç¯11·î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜÍèÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¶¯¤¤¼¸ÀÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡Ä´ºº¤Ç¤ÏË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ÏÇ§Äê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ÑÂ³À¤ä»ØÆ³ÊýË¡¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÀ¤«¤é·ÀÌó·ÑÂ³¤Ïº¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êó¹ð´ð½à¤ÎÌ¤À°È÷¤äÄÌÊóÁë¸ý¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤Î´ÉÍý´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎÉÔÈ÷¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ³Î²½¤µ¤ì¡¢·ë¾ë¹ÌÂ¤¼ÒÄ¹¤¬1·î31ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤Î»³¸ý¶Ñ»á¤¬¸ºÊð10¡ó¡Ê3¥ö·î¡Ë¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢²ñÄ¹¤ä¶¯²½ÉôÄ¹¤Ê¤É´Ø·¸Ìò¿¦¼Ô¤Î·×6¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
◼︎¾ï¶Ð¼èÄùÌò
·ë¾ë¹ÌÂ¤¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼èÄùÌò¼Ç¤¡¡¢¨1·î31ÆüÉÕ
»³¸ý¶Ñ¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡§¸ºÊð10¡ó¡Ê3¤«·î¡Ë
◼︎Èó¾ï¶Ð¼èÄùÌò
Àî¿¹·É»Ë¡¡¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§²ñÄ¹¼Ç¤¡¡¡¡¢¨¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÎ±Ç¤
Î©ÀÐ·ÉÇ·¡¡¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡§Éû¼ÒÄ¹¼Ç¤¡¡¢¨¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÎ±Ç¤
◼︎¤½¤ÎÂ¾
ÌøÅÄ¿ÌÀ¡¡¥Á¡¼¥à¶¯²½ÉôÄ¹¡§¶¯²½Ã´Åö¤Ø¹ß³Ê¡¢¸ºÊð10¡ó¡Ê3¤«·î¡Ë
Á°ÅÄ¸¸ç¡¡´ÉÍýÉôÉôÄ¹¡§¤±¤óÀÕ¡¡¢¨½Ð¸þ²ò½ü
¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò´Þ¤à¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐºö¼¼¤Î¿·Àß¤ä¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤Î´Æ»ë¥«¥á¥éÀßÃÖ¡¢·¼È¯³èÆ°¤Î¶¯²½¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¼èÄùÌò1Ì¾¤ò¿·Ç¤¤·¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¿·ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ë¤âÃå¼ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÌäÂê¤òËÉ»ß¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë