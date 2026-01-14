¼ãÄÐÀé²Æ¡Ö´é¤è¤êÂç¤¤ÊÈ±·¿¡×¡È¾×·âÅª¡ÉÀ®¿Í¼°¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â»×¤ï¤ºÇú¾Ð!¡¡20Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¼ã¤µ¤Ë¶Ã¤¤â
¡¡1·î12Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ª¤è¤½20Ç¯Á°¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ç¤Î¡¢¾×·âÅª¤ÊÈ±·¿¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼ãÄÐ¤Ï¡ÔÌ¼¤¬´é¤è¤êÂç¤¤ÊÈ±·¿¤Ç¡¡À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¡ÎÙ¤Ç¾Ð´é¤Ç¤¤¤ì¤ë¿Æ¤Ë¡¡»ä¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡#À®¿Í¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¨¤ó¤¸¿§¤Î¿¶¤êÂµ»Ñ¤Ç¡¢´é¤è¤ê¤âÂç¤¤¯È±¤òÀ¹¤ê¡¢Éã¿Æ¤È¤È¤â¤ËÈù¾Ð¤àÀ®¿Í¼°¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾×·â¤ÎÈ±·¿¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï
¡Ô¼Ì¿¿¤ª¤â¤í!!¡Õ
¡ÔÇú¾Ð¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Û¤«¡¢
¡ÔÀ¹È±Î®¹Ô¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í!¡Õ
¡ÔÆ±Ç¯Âå¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹ ¥®¥ã¥ëÁ´À¹´ü¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡Á¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤ÎÎ®¹Ô¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¤«¤é¤Ï¶¦´¶¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ãÄÐ¤Î´é¤¬¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¡¢
¡Ôº£¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Í¡Õ
¡¡¤È¡¢41ºÐ¤Î¤¤¤Þ¤â¼ã¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¼ãÄÐ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¼ãÄÐ¤µ¤ó¤¬À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¡ÈÀ¹¤êÈ±¡É¤ä¡È¥¹¥¸À¹¤ê¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢È±¤òÂç¤¤¯À¹¤ë¤Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÊý¡¹¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¤Ï¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¤âInstagram¤ÇÅÅ¼Ö¤Î±¿Å¾»Î¤À¤Ã¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤Î´é½Ð¤·¡È¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Î¡È¤ªÉã¤µ¤ó°¦¡É¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¼ãÄÐ¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÄ¹½÷¤Ï¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¼ãÄÐ¤Ï2012Ç¯¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯6·î¤ËÄ¹½÷¡¢2017Ç¯4·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡£¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼ãÄÐ¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥È¡¼¥¯¥¹¥¥ë¤Ç¾ì¤òÀ¹¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø¥Þ¥Þ¥¿¥ì¤È¤Ï°ã¤¦¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤äÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¡¢²£ß·²Æ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤ÏSNS¤Ç»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¼ãÄÐ¤Ï2024Ç¯8·î¡¢23Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÂà½ê¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÎ©¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ä¤¬¡¢»Å»ö¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤Û¤«¤Î¥²¥¹¥È¤ÎÏÃ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¼ãÄÐ¡¢¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë?¡Ù¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢Î®¤ì¤Ë±è¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬½Ð¤ëÈÖÁÈ¤ò»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Ç¤âÎ®¹Ô¤ê¤Î¥°¥ë¥á¤äÀ¸³è¾ðÊó¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Íµ¤¤Î°û¿©Å¹¤ä»¨²ßÅ¹¤Ê¤É¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤â¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡20Ç¯Á°¤ÎÀ®¿Í¼°¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¼ãÄÐ¡£Äì¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¡È°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¡É¤Ç¡¢º£¸å¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£