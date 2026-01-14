·»¡¦¿ûÅÄ¾Úö¾ù¤ê¤Î¸½¾ì¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ä¿ûÀ¸¿·¼ù¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¡È¿¿·õ¥í¥±»Ñ¡É¹ë²Úº¹¤·Æþ¤ì¤Ç¼¨¤¹ºÂÄ¹¤Î¼«³Ð
¡¡2025Ç¯12·îÃæ½Ü¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Ë¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¤¿¤¿¤º¤àÇÐÍ¥¡¦¿ûÀ¸¿·¼ù¡Ê¤¹¤´¤¦¡¦¤¢¤é¤¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡£¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤ÎÁ°¤Ç¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£
¡¡Åß¤Î´¨¤µ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¿ûÀ¸¤¬Î×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤À¡£Ìîµå°ì¶Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á½ÐÈÇ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡¥Æ¥ìÅì½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¿ûÀ¸¤Î¼þ°Ï¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢À¥¸ÍÄ«¹á¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ÂÎÏ¡¦ÃÎÌ¾ÅÙ¤È¤â¤Ë½½Ê¬¤Ê´é¤Ö¤ì¡£¼ç±é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿´¶¯¤¤ÉÛ¿Ø¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ûÀ¸¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼ç±é·Ð¸³¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÂæËÜ¤ò²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤É¤³¤«¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÈºÂÄ¹¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÉÑÈË¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ª¤«¤¤Ê¤É¤Î·Ú¤¤¤ª²Û»Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¤Ç¤ó¤äËãÇÌÆ¦Éå¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Åß¾ì¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤²¹¤«¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼ã¼ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤«¤éº¹¤·Æþ¤ì¤Î¥³¥Ä¤Ç¤â¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Ç¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¿ûÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ã¼ê»þÂå¤«¤é°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È´¶¾ðÉ½¸½¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¡¢Â¿¾¯¤Î¥¯¥»¤¹¤é¡ÈÌ£¡É¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¿±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Î¿ûÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢±éµ»¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¤Þ¤¸¤á¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç÷ÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤â¡È¿ûÅÄ¾Úö¡É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª·»¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ä¸½¾ì¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï³Î¼Â¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿ûÀ¸¡£ËÜºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¿ûÅÄ¾Úö¤ÎÄï¡É¤«¤é¤É¤³¤Þ¤ÇÃ¦Èé¤Ç¤¤ë¤«¡£