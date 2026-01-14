¡Öµ²±ÁÓ¼º¤Î¥â¥Ò¥«¥óÃËÀ¡×¤¬Ì¾Á°¤ò¡ÖÅÄÃæ°ì¡×¤Ë·è¤á¤¿Æü¡Ä·Ù»¡¡¢Ìò½ê¡¢ÉÂ±¡¤ò¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Î¡ÖÀäË¾¡×
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¤´Ö¤ÎÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ñ¤Ã¤¿¤ê¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡Ö¥â¥Ò¥«¥óÃËÀ¡×¡£ÆÈÀê¼èºà¤Ç¡¢¡ÖÌÜ³Ð¤á¤«¤é¸½ºß¡×¤Þ¤Ç¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡Öµ²±ÁÓ¼º¤Î¥â¥Ò¥«¥óÃËÀ¡×ÅÄÃæ°ì¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÄÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡Ö¸½¶â58Ëü±ß¡×¤À¤±¤¬¼ê¸µ¤Ë¡¢¡Ö¶Ë¸Â¤ÎÉÔ°Â¡×¤Ë¶î¤é¤ì¤¿Æü¡¹¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¤Ê¤¼¡ÖÅÄÃæ°ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÎÙ¤ÎµÒ¤«¤é¡Ö¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¡Ö»³¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢²øëÃ¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤¿¡£µ²±¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¿ÆÀÚ¤Ê¿Í¤Ë±Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢ÊÌ¤ÎÀÊ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¡Ö¥Û¥ó¥È¤«¤è¡×¤È²ñÏÃ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¾Á°¡¢Ç¯Îð¡¢½»½ê¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼º¤¯¤·¤¿µ²±¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¿ÆÀÚ¤ÊÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ø»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¾¹¾»Ô¤ÇÎ¹¹Ô¼ÔÍÑ¤ÎSIM¥«¡¼¥É¤¬Çã¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤Ç¤¤ë¤è¡Ù¤È¡£Âç²¸¿Í¤Ç¤¹¡×
µÒ¤Î°ì¿Í¤«¤é¡ÖÅÄÃæ¤Ã¤Ý¤¤´é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÇÉÄ»ú¤ÏÅÄÃæ¡£¡Ö°ì¡×¤Ï²¸¿Í¤ÎÌ¾Á°¤«¤é°ìÊ¸»ú¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë£²½µ´ÖÌî½É
ÍâÆü¡¢½Ð±À»Ô±Ø¤«¤é¾¾¹¾¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢SIM¥«¡¼¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤â¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2½µ´Ö¤Û¤ÉÌî½É¤ò¤·¤Æ¡¢²¿¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤«ÈÈºá¤ò¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈÕ¡¢Ìî½É¤·¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¶â15Ëü±ß¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾¹¾»ÔÆâ¤ä½Ð±À»Ô±Ø¤Ï¿Í¤¬Â¿¤¯Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±Àºäº¬±Ø¶á¤¯¤Î¶¶¤Î²¼¤Ë¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤ÆÌî½É¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
³°¤ÇÌ£¤ï¤¦´Ì¥Ó¡¼¥ë¤È¾Æ¤Ä»¤Ï²¿¤è¤ê¤âÈþÌ£¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç°û¿©Å¹¤ò¸¡º÷¤·¡¢ÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤Ê¤¬¤é½Ð±ÀÂç¼Ò¤ä³¤¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¿ÍÀ¸½é¡Ù¤Î³¤¤Ï¥¥ì¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¦¡£
¥Æ¥ó¥È¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä»¶ÊâÃæ¤Ë¡¢ÆÍÁ³¡¢¡ÖÁÔÂç¤Ê»³¡×¤ä¡ÖµåÂÎ¤Î¤Ä¤¤¤¿·úÊª¡×¤Î±ÇÁü¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤ä¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤è¤¯Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¡Ö¥°¥ê¥³¤Î´ÇÈÄ¡×¤À¡£Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂçºå¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë·Ù»¡½ð¤Ø
¤ä¤¬¤ÆÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢'25Ç¯8·î2Æü¤Ë¾¾¹¾»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¼µÆ»¸Ð¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£²Ö²ÐÂç²ñ¤Ê¤éÂçÀª¤Î¿Í¤¬Íè¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤³¤Ç²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¯¤È·è°Õ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç¥â¥Ò¥«¥ó¤òÀ°¤¨¡¢¼µÆ»¸Ð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Íº®¤ß¤Î¤Ê¤«¤òÊâ¤²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤«¤é¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¾¾¹¾¤ä½Ð±À¤È¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡ØÀäË¾¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¡¢·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
½Ð±À»ÔÆâ¤ÎÊ¿ÅÄ¸òÈÖ¤Ç»ö¾ð¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ½Ð±À½ð¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½ÅÂ¬Äê¤Î¤Û¤«¡¢»ØÌæ¤ÎºÎ¼è¤â¤µ¤ì¡¢ÊÌ¼¼¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¡£·ë²Ì¤Ï¡Ä¡ÄÁ°²ÊÁ°Îò¤Ê¤·¡£¼«¿È¤¬²¿¼Ô¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¡Ö¤¿¤é¤¤²ó¤·¡×¤Ë
¤½¤Î¸å¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¡Ö¤¿¤é¤¤²ó¤·¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£·Ù»¡¤¬½Ð±À»ÔÌò½ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¿¦°÷¤ÏÎä¤¿¤¯¡¢¡ÖÊÝ¸î»ÜÀß¤Ë¶õ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
ÍâÆü¡¢½Ð±À»ÔÎ©Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤òË¬¤Í¤¿¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ïº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¡ÖÊÝ¸±¾Ú¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¸¡ºº¤Ï¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£Ì¾Á°¤¬¤Ê¤¤¤È¥«¥ë¥Æ¤âºî¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¹ÔÀ¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤Ù¤¡×¤Èµ¢¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£ÅÙ¤Ï¾¾¹¾»ÔÌò½ê¤Ë¸þ¤«¤¦¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÊÝ¸î»ÜÀß¤Ë¶õ¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Åú¤¨¡£ÂÐ±þ¤·¤¿¿¦°÷¤Ë¡Ö¥°¥ê¥³¤Î´ÇÈÄ¡×¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÈñÍÑ¤ò½Ð¤¹¤«¤éÂçºå¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾¾¹¾»ÔÌò½ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢Âçºå¹Ô¤¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÎÆüÄø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©ÎÁ¤Þ¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Âçºå¹Ô¤¤Î¥Ð¥¹¤Ï8·î12Æü¤ÎÌë11»þ40Ê¬È¯¡£¾¾¹¾»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤ËÀÚÉä¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Ð¥¹Ää¤ÇÊÌ¤ì¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥Ð¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï°ì¿ç¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÂçºå¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¼¡¹æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢Î±ÃÖ½êÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¸å¤Ëµ¯¤¤¿¡¢¡Ö²ÈÂ²¡×¡ÖÍ§¿Í¡×¤È¤Îî°íð¤Ê¤É¤ò¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2026Ç¯1·î19Æü¹æ¤è¤ê
