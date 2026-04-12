歌舞伎俳優・市川團十郎白猿（48）が12日に公式YouTubeチャンネルを更新し「【大切なお知らせ】いつも応援してくださっている皆様へ | 歌舞伎への想い」というタイトルで動画をアップした。團十郎は「今日はどうしてもお伝えしたいことがあって、ここに座っております」と切り出すと、歌舞伎の歴史について語り始める。「歌舞伎の語源を知っていますか?歌って舞うというわけではないんです。傾（かぶ）く。常識にとらわれず、