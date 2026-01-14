STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

Æ»Æâ¤Ï¤­¤Î¤¦¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤ÈÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê»¥ËÚ¤Ç¤â¸á¸å¤«¤éÌÔ¿áÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¤âÆüËÜ³¤Â¦¤Î±è´ßÉô¤Ç·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¡ÊËÌËÜ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡ÖÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤Ë ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¤­¤Î¤¦¤ÎÆ»Æâ¤ÏÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¼¾¤Ã¤¿Àã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»¥ËÚ¤Ç¤â¸á¸å5»þ20Ê¬¤ËºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®29.5¥áー¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¡£

ÌÔ¿áÀã¤Ç»ë³¦¤¬°­¤¯¤Ê¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤â¤­¤Î¤¦Ãëº¢¤«¤éÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê±©ÅÄ¶õ¹Á¤äÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤È·ë¤ÖÊØ¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ126ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÍøÍÑ¼Ô¡Ë¡Ö·ç¹Ò¤Çµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÀÆüµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×

·ç¹Ò¤äÂçÉý¤ÊÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¶õ¹Á¤Ç¤ÏÂ­»ß¤á¤µ¤ì¤¿ÍøÍÑµÒ¤ª¤è¤½800¿Í¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥È¤äÌÓÉÛ¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¤âÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÌÔ¿áÀã¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£