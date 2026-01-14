冬のボーナス180万円、年収1100万でも「余裕は全然ありません」と語る40代男性

冬のボーナス支給額が、昨年に比べて大幅にアップしたという声は多い。しかし、額面が増えるほどに重くのしかかるのが、税金や社会保険料などの「控除額」の壁だ。

埼玉県に住む40代の男性（私大職員／年収1100万円）も、そんなジレンマを抱えている。男性の今年のボーナスは180万円に達した。（文：篠原みつき）

「使い道は子供の教育と日々の生活費になると思う」

昨年の支給額は150万円だったが、今年は管理職への昇格に伴い30万円の増額となった。男性は「この額をもらえるのはありがたいなと思っている」と、まずは率直な感謝を口にする。

だが、手放しでは喜べない現実がある。支給金額の増加に伴い控除額も跳ね上がったため、手取り額としての増加分はプラス20万円にとどまったのだ。男性は「少し悲しい」と本音を漏らしている。

高年収層とされる年収1100万円で、管理職へとステップアップした男性。それでも

「使い道は子供の教育と日々の生活費になると思う。昇格等で年収を増やしても余裕は全然ありません」

と、家計の厳しさを訴えた。教育費負担が重い現役世代にとって、額面上の増額分がそのまま生活のゆとりには直結しない現実が浮き彫りとなっている。

定年直前にボーナス過去最高額の111万円！「まだまだ稼ぎたい」

一方で、仕事人生の締めくくりに最高の喜びを味わった人もいる。大阪府に住む50代後半の女性（事務・管理／年収950万円）だ。

空港管理会社のグループ会社に勤務する女性の今年のボーナスは111万円。昨年の約95万円を上回り、過去最高額を記録したという。査定が夏の1回になったため、冬はプラスマイナスのない額が支給された形だ。

最高額を更新したことは喜ばしいが、女性の心境は少々複雑だ。

「3月に定年退職なので、ちょっと悔しいです。まだまだ稼ぎたいよー」

定年を目前にして、これまでのキャリアが結実したかのような最高額。意欲を漲らせる女性だが、退職後の生活を見据えてか、ボーナスの使い道は非常に堅実だ。「使い道は、国債買いました（笑）」と、将来への備えを忘れない姿勢を見せている。

