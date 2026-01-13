受験生を応援！遅い時間に食べても安心、体に優しい夜食3選

受験シーズン真っ只中、夜遅くまで頑張っている受験生を応援したい方も多いのでは? 勉強に集中していると、お腹が空いてしまいますよね。でも、遅い時間に重たいものをすすめるのは気が引けるもの。そんなときは、あっさりしていて体に優しく、簡単に作れる夜食はいかがですか?

朝食にも夜食にも簡単 豆腐グラタン

つくれぽ200件超の人気レシピ。豆腐とカップスープの素があれば、約10分で完成する簡単グラタンです。豆腐を食べやすい大きさに切ってグラタン皿に入れ、カップスープの素を少なめのお湯で溶かして回しかけ、チーズをのせて焼くだけ。

カップスープの種類を変えれば、味のバリエーションも楽しめます。コーンスープで作れば甘みとチーズのバランスが絶妙で、ポタージュならポテトグラタン風に。豆腐がメインなので、夜遅くでも罪悪感なく食べられるのが嬉しいポイントです。

だし汁でいただく焼きおにぎり茶漬け

香ばしさと優しいだし汁が体を温めてくれる一品。ご飯にかつお節とごまを混ぜておにぎりを作り、ごま油を塗ってこんがりと焼きます。器に入れて温かいだし汁を注ぎ、梅干しやねぎ、お好みでわさびをのせれば完成。ごま油で焼いた香ばしさと、だし汁のほっとする味わいが心と体を癒してくれます。冷蔵庫にあるもので作れるので、思い立ったときに気軽に作れます。

夜食に！お腹に優しいラーメン風そうめん

そうめんで作るラーメン風の優しいメニュー。そうめんを少し固めに茹でて、鶏がらスープで作った温かいスープで煮込み、卵を流し入れるだけ。仕上げにごま油やねぎ、しょうがをトッピングすれば、本格的なラーメン風に。そうめんなので消化も良く、お腹に負担をかけません。「本当にラーメンぽい!」といったつくれぽも。体調がすぐれないときにもおすすめです。



※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

受験勉強は体力勝負でもあります。夜遅くまで頑張る受験生のみなさんが、今回ご紹介したレシピでしっかり栄養補給をして、体調を整えながら勉強に励めますように!

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）