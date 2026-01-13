TXT¥Ü¥à¥®¥å¡¢Ä¹Ìî¤ÎÀã·Ê¿§¤ËÐÊ¤àÑ³¤¯Èþ¤·¤¤²£´é¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ªÇò¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡õ¥Þ¥Õ¥éー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡ÖÅß¥Ü¥à¥®¥å¤Î¼Á´¶¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×
TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡Ë¤ÎBEOMGYU¡Ê¥Ü¥à¥®¥å¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÀã·Ê¿§¤ËÐÊ¤àÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①Ä¹Ìî¤ÎÀã·Ê¿§¤ÎÃæ¡¢»±¤ò¤µ¤¹TXT¥Ü¥à¥®¥å ②¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÇÄ¹Ìî¡¦·Ú°æÂô¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¡ÚÆ°²è¡Û ③④⑤¥Ü¥à¥®¥å¤Î½Õ¡¦²Æ¡¦½©¤Î¥«¥Ðー¶Ê
¢£Ä¹Ìî¡¦JRÈÓ»³Àþ¡¢Àã·Ê¿§¤ÎÃæ»±¤ò¤µ¤¹¥Ü¥à¥®¥å
1·î12Æü0»þ²á¤®¡¢¥á¥ó¥Ðー¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àã¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢¥Ó¥Ëー¥ë»±¤ò¤µ¤·¡¢Çò¤Î¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¥Þ¥Õ¥éー¡¢¹õ¤Î¥³ー¥È»Ñ¤ÇÐÊ¤àBEOMGYU¤Î»Ñ¡£Èþ¤·¤¯¤â¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²£´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Àã¤¬Çò¤¯¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿±Ø¤Î¥Ûー¥à¤ËÄä¼Ö¤¹¤ëÅÅ¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¾ì½ê¤ÏÄ¹Ìî¡¦JRÈÓ»³Àþ¤Î¸Í¼íÌîÂô²¹Àô±Ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½Õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¡£¡ÊOriginal Song¡§¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡Ë¡×¡¢²Æ¤Î¡Öyou!¡ÊOriginal Song¡§LANY¡Ë¡×¡¢½©¤Î¡ÖWonder¡ÊOriginal Song¡§ADOY¡Ë¡×¤È¡¢µ¨Àá¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥Ðー¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿BEOMGYU¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«Åß¤Î¶Ê¤Î¥«¥Ðー¤¬Íè¤ë¡©¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ÇÆø¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±Æü22»þ¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£Àã¿¼¤¤ÌÚ¡¹¤ÎÃæ¤Ç»±¤ò¤µ¤¹BEOMGYU¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖCover Coming Soon¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢1·î13Æü18»þ¤Ë¥«¥Ðー¶Ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞCM¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡ÖÅß¥Ü¥à¥®¥å¤Î¼Á´¶¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«ÃÏ¸µ¤Ë¥Ü¥à¥®¥å¤¬¡Ä¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¶Ê¤Î¥«¥Ðー¤Ê¤Î¤«¤Ê!?¡×¡Ö¡Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡Ë¡È¤¢¤È¤ÏÅß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ÉËÜÅö¤ËÍè¤¿¡ª¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÅìµþ¥Éー¥à¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£