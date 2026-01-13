「実家暮らしの方が確実にいい」30歳女性、年収550万円。お金の悩みは「全くない」と言い切る理由
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、東京都在住・30歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：30歳女性
職業：会社員
在住：東京都大田区
家族構成：父親、母親、自分、妹2人
世帯年収：親不明、自分550万、妹不明
実家の間取り：4LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：10万円
毎月のお小遣い：10万円
毎月の貯金額：10万円
貯金総額：700万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについて聞くと、「なし」、恋愛や結婚願望については「ある」と回答。
「お金もたまっていくし毎日楽しい」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「路線的にどこに行くにも便利。家族仲もよく、実家を出る理由がない。お金もたまっていくし毎日楽しいし、とてもいい時間を過ごせていると思う」と言います。
さらに、「もし出ることがあればそれは結婚をした時だと思うが、それでも近くに住みたい」と続けました。
「実家暮らしの方が確実にいい」両親、妹2人と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「特にないけどしいていえばお風呂の時間が他の人とかちあったりすると、急いで使ったり、逆に待つ時間があったりと自由にならないことはたまーにある。食べたかったおかし先に食べられたりもたまにある。寝ているときの誰かの生活音で起きるときもあるけどそれはもう起きる時間だから問題ない」と話しました。
お金に関する悩みでは、「お金に関する悩みは全くない。むしろ貯金は増えていくし、お金については実家暮らしをしていたほうが確実にいいと思う」と教えてくれました。
家族仲が良く、交通利便性の良い立地に恵まれ、順調に貯金額を増やせている実家暮らしで“毎日が楽しい”という回答者。経済的な面だけでなく、生活全般において満足している様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:福島 ゆき)