紀藤真琴氏は中学時代、2年先輩の工藤氏の剛速球を経験「速かったぁ」

元広島、中日、楽天右腕の紀藤真琴氏（株式会社EJフィールド代表取締役）は1978年、名古屋市立久方中学校の軟式野球部に入部した。当時の3年生エースはすでに高校球界から注目されていた左腕の工藤公康氏（元西武、ダイエー、巨人、横浜）だったが、そんな中で“あそこの中学にはもうひとりいるよ”的な形で噂の右腕になっていった。中学2年から主戦となり、3年時には愛知県の強豪校の監督たちが軒並み、自宅までスカウトに訪れたという。

名古屋市立高坂小学校時代に、練習を見てもらった中日・田尾安志外野手らプロをうならせるなど、投打ともに将来が楽しみな逸材として注目された紀藤氏だが、久方中では、まだまだ上がいた。幼いころから知る2歳上の工藤氏がさらにレベルアップし、3年生エースとして君臨していた。「あの時の工藤さんはもう楽勝で（球速が）130キロを超えていましたからね、速いなぁと思って見ていましたよ」。

その剛速球で痛い目にもあったという。「ピッチングをやっていた工藤さんに、『ちょっと打席に立って』と言われたんですよ。そしたら1球目が思いっきり、自分の左ケツに当たった。もうメチャクチャ痛かったのを覚えています。工藤さんは『悪い、悪い』って言っていましたけど、とにかく痛かったし、やっぱり速いなぁって思いましたよ」。まさに身を持って、先輩左腕の凄さを感じ取ったわけだ。

しかしながら、紀藤氏も素材的にやはり魅力的な選手だった。中3の工藤氏は高校球界から注目され、多くの強豪校から誘われた末、名古屋電気高（現・愛工大名電）に進学するが、同じように紀藤氏も高校サイドからマークされていった。「先輩に工藤さんがいたので、あそこの中学にはもう一人いるよ、右ピッチャーでって話になるんですよ。今もそうですけど、愛知県は野球王国なので、見て歩くスカウトみたいな方が多くいるのでね」。

最初は工藤氏のおまけみたいな存在だったのかもしれないが、その後も紀藤氏への注目度は下がらなかった。工藤氏卒業後の中学2年からはエースになった。「コントロールは悪かったです。ヒットを打たれることはあまりなかったけど、ノーヒットでもフォアボールを出しちゃうんでね。まぁ、球は速かったと思います。中学3年の時には135キロ以上出ていましたしね。だいたい（アウトは）三振ばっかりでしたね」と制球難を補うほどのキラリと光るものがあったようだ。

最終的に選んだのは中京…理由は「かっこいいから（笑）」

そんな1980年の中学3時には怪我をしたという。「腰を痛めたんです。運動会かなんかで、400メートルリレーだったかな、学校始まって以来の一番のタイムで走ったんですけど、その時、ゴール直後にこけたんです。それで腰を痛めて、左足が上がらなくなった。当時は病院なんか行かずに、そのまま冷やしておけば治るんだ、みたいな感じだったけど、治らなくて県大会もまともに投げられなかった記憶があります」。

それでも高評価は変わらなかった。本来の力を発揮できなくても高校サイドからは猛烈なラブコールを受けた。「享栄（監督）の柴垣（旭延）さんや名電（名古屋電気監督）の中村（豪）さんも家に来られた。当時は練習が終わって帰ると必ず家の前に違う車が停まっていて、ウワーって思った。逃げようかなって思いながらね」。小学校、中学校の先輩でもある名古屋電気・工藤投手からも誘われたそうだ。

「工藤さんは記憶にないかもしれませんけど、『名電に来い』って言われました。すごくありがたい話だったんですけどね」。結果、紀藤氏は中京高（現・中京大中京）への進学を選択する。「中京のユニホームへの憧れがあったんですよ。やっぱり子ども心に、そこなんですよね。あの詰め襟のユニホーム、かっこいいなとかね。（1978年夏の）逆転のPLが始まる、中京対PL学園の試合もテレビで見ていましたしね」。

中京には岐阜県美濃加茂市立東中学出身で全国大会準優勝右腕として知られた野中徹博投手（元阪急・オリックス、中日、ヤクルト）も入学することになっていた。「それはわかっていましたよ。当時から（中京以外の）他の高校の人もその情報を知っていて、“野中が中京に決まっているから、ウチに来いよ”って感じだったんでね」。それでも敢えて中京を選んだ。「ユニホームがかっこいいから（笑）。だけど、今思えば、メンバーに入れなかったらユニホームも着られないのにね。まぁ、とにかく着たいと思って行ったんですよ」。

名古屋電気を選ばなかったことに関して工藤氏からは「何も言われなかった」という。「お互いがプライドを持ってやっている高校なので、（高校時代は）あまり話もしなかったですしね」。何よりもユニホームが決め手になった中京進学。紀藤氏の高校野球がこうして始まった。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）