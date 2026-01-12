この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「今週は寒気が弱め」でも油断禁物。気象予報士が解説する低気圧の連続通過と暴風への警戒

気象予半士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【週間解説】低気圧が3回通過 北日本は度々荒れた天気に」と題した動画を公開。今週は寒気が緩む一方、北日本を中心に低気圧が度々通過し、荒れた天気となる見通しを解説した。



今週の天候について松浦氏は、サハリン付近に寒冷渦が見られる一方、その北側にはブロッキング高気圧がある「WPパターン」になっていると指摘。通常、この気圧配置では日本付近は寒くなりやすいが、亜熱帯ジェット気流が北に蛇行している影響で、寒気の南下は限定的になると分析した。



その結果、「寒気の影響を受けるのは北日本に限定される」という。一方で、北の寒気と南の暖気の温度差が大きくなることでジェット気流が強まり、低気圧が発達しやすくなるため、「暴風に対して警戒が必要」と注意を促した。



週間予報では、北日本や日本海側の地域で雪や雨が降る日が多くなる見込み。特に13日(火)は低気圧が発達しながら接近するため、北海道では暴風雪となる恐れがある。15日(木)と17日(土)にも別の低気圧が通過するため、北日本では週を通して荒れた天気に注意が必要だ。



対照的に、東日本から西日本では高気圧に覆われて晴れる日が多く、週の後半にかけて気温が上昇。東京で16℃、高知で18℃まで上がる日もあり、季節外れの暖かさとなる。松浦氏はこの暖かさで「もしかしたら花粉の飛散が始まる」可能性にも言及した。



今週は、北日本では大雪や暴風に警戒が必要な一方、その他の地域では春を思わせる陽気となる。地域によって天候が大きく異なるだけでなく、日ごとの寒暖差も大きくなるため、服装選びや体調管理に注意したい一週間となりそうだ。