この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予半士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【週間解説】低気圧が3回通過 北日本は度々荒れた天気に」と題した動画を公開。今週は寒気が緩む一方、北日本を中心に低気圧が度々通過し、荒れた天気となる見通しを解説した。

今週の天候について松浦氏は、サハリン付近に寒冷渦が見られる一方、その北側にはブロッキング高気圧がある「WPパターン」になっていると指摘。通常、この気圧配置では日本付近は寒くなりやすいが、亜熱帯ジェット気流が北に蛇行している影響で、寒気の南下は限定的になると分析した。

その結果、「寒気の影響を受けるのは北日本に限定される」という。一方で、北の寒気と南の暖気の温度差が大きくなることでジェット気流が強まり、低気圧が発達しやすくなるため、「暴風に対して警戒が必要」と注意を促した。

週間予報では、北日本や日本海側の地域で雪や雨が降る日が多くなる見込み。特に13日(火)は低気圧が発達しながら接近するため、北海道では暴風雪となる恐れがある。15日(木)と17日(土)にも別の低気圧が通過するため、北日本では週を通して荒れた天気に注意が必要だ。

対照的に、東日本から西日本では高気圧に覆われて晴れる日が多く、週の後半にかけて気温が上昇。東京で16℃、高知で18℃まで上がる日もあり、季節外れの暖かさとなる。松浦氏はこの暖かさで「もしかしたら花粉の飛散が始まる」可能性にも言及した。

今週は、北日本では大雪や暴風に警戒が必要な一方、その他の地域では春を思わせる陽気となる。地域によって天候が大きく異なるだけでなく、日ごとの寒暖差も大きくなるため、服装選びや体調管理に注意したい一週間となりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:59

今週の気圧配置の特徴
02:37

全国の週間予報
03:46

寒気の流れと気温の変化
05:06

降水と風の予想
06:59

警報級の可能性がある地域

関連記事

気象予報士が解説、ラニーニャ傾向は解消へ 「寒暖差の激しい春」になるメカニズムとは

気象予報士が解説、ラニーニャ傾向は解消へ 「寒暖差の激しい春」になるメカニズムとは

 【気象予報士が解説】12日にかけて警報級の大雪・暴風に警戒を。連休明けも北日本中心に荒天続く見込み

【気象予報士が解説】12日にかけて警報級の大雪・暴風に警戒を。連休明けも北日本中心に荒天続く見込み

 【3連休は大荒れ】10日は暴風、11日・12日は大雪に警戒を。強い冬型で「ドカ雪」の恐れ

【3連休は大荒れ】10日は暴風、11日・12日は大雪に警戒を。強い冬型で「ドカ雪」の恐れ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

【マニアック天気】松浦悠真_icon

【マニアック天気】松浦悠真

YouTube チャンネル登録者数 4.94万人 2021 本の動画
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ　メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。
youtube.com/channel/UCIYzGcB724Ru1uNJgEZBYig YouTube