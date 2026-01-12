韓国出身の歌手・ＢｏＡが１２日、所属していた韓国の大手事務所「ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」との契約が終了したことを公式サイトで発表した。

同サイトは「いつもＢｏＡを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴとの契約が満了となりましたのでお知らせいたします」と発表。「ＢｏＡの輝かしい歩みを常に近くで共にしてくださった日本の多くのファンの皆様、支えてくださった多くの関係者の皆様へ、改めて心より感謝申し上げます」と記した。「また、ＢｏＡオフィシャルファンクラブ『ＳＯＵＬ』会員の皆様におかれましては、後日改めて今後のファンクラブに関する詳細をご案内いたします」と伝えた。

さらにＢｏＡは自身のインスタグラムも更新し、韓国語で「惜しみなく支え合い、悔いなく去ります。共に過ごした時間に感謝し、これからも輝くＳＭエンターテインメントを応援します。ありがとうございました」とつづった。

公式サイトには韓国発表も掲載された。全文は以下の通り。

「この度、長時間に及ぶ話し合いを経て、ＢｏＡとＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴとの契約が満了となりました。

２０００年に１３歳でデビューしたＢｏＡは、デビュー２５周年を超えた現在まで、アジア全域に韓流文化を開拓した『海外進出のアイコン』であり、『アジアの星』として多くのグローバル音楽ファンの皆様の支持を受け、Ｋ−ＰＯＰ旋風を率いる多くの後輩たちのロールモデルとなりました。

パイオニアであり先駆者として、ＢｏＡがこれまで歩んできた道のりの中で、絶え間ない努力と情熱により、輝かしい成果と比類なき記録を残してきました。

韓国大衆音楽の世界に新しい歴史を刻んだＢｏＡのデビューから、Ｎｏ．１アーティストとなりプロデューサーとして成長した現在までのあらゆる瞬間を記憶し、その眩い軌跡を共にできたことを心より光栄に思います。

ＢｏＡは２５年間、ＳＭの誇りであり、象徴でした。ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴとの専属契約は終了しますが、ＢｏＡが今後の新たな活動と挑戦の中で自身の力を存分に発揮し、『アジアの星』としてさらに輝き続けていくことを応援いたします。

アーティストとしてのみならず、クォンボアとしての未来を応援し、心から幸せを祈ります。新たに広がるＢｏＡの今後の活躍に、たくさんの愛と応援をお願い申し上げます」