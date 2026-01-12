1月10日、お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建が、自身のTikTokに動画を投稿した。この動画に映った渡部の “激変” した姿が話題を呼んでいる。

発端となったのは、「皆さんどのぐらい意識してます？」という動画。

「渡部さんが、網を変えるタイミングや肉をつかむトングなど、焼肉店でのマナーについて説明するものでした。食通の渡部さんらしいおなじみの “うんちく” を織り交ぜつつ、注意点を紹介していました。現在、この動画がX上で切り抜かれて拡散され、渡部さんのビジュアルが変わったと話題になっているのです」（スポーツ紙記者）

実際、Xでは、渡部の近影に関して、《別人かと思った》《久しぶりに見る衝撃ってあるよね 時間の流れを感じる》など、驚く声が聞かれていたのだ。

「渡部さんは、『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）や『王様のブランチ』（TBS系）など多くのレギュラー番組を抱え、爽やかなルックスと高いトーク力が認知されていました。

しかし、2020年に『週刊文春』で “多目的トイレ不倫” を報じられ、すべての番組を降板して芸能活動を自粛。2022年に活動再開したものの、地上波の出演は依然として難しい状況です。

今回、拡散された動画の渡部さんは、メイクをほとんどしておらず、年齢を重ねたこともあり、人によっては “渋い” 印象を受けたようです」（芸能記者）

53歳になり、“渋め激変” 姿が注目を集めた渡部。騒動を経て、現在の活躍の場はYouTubeになっている。

「2023年4月、YouTubeチャンネル『アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組』を開設。渡部さんが街の居酒屋やレストランを訪れ、料理を紹介するグルメチャンネルですが、1月12日時点でチャンネル登録者数は52万人を超え、スポンサーもつき、好調です。

グルメという渡部さんの得意分野ですが、店一軒一軒に自ら足を運んで、撮影許可を取ったり、スタッフの料理のカメラ撮影を手伝ったりと、“泥臭い”ロケスタイルが支持されているようです」（同）

2017年、渡部は女優の佐々木希と結婚し、騒動後の2022年には2人めの子どもが誕生している。“スキャンダル”以降、夫婦の仕事ぶりは対照的なようだ。

「佐々木さんは2024年のドラマ『アイのない恋人たち』（テレビ朝日系）や2025年1月の主演ドラマ『地獄の果てまで連れていく』（TBS系）、4月期の『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）など、連続ドラマへの出演が増えています。

また、2025年7月の『1周回って知らない話』（日本テレビ系）で騒動後の率直な心境を明かし、バラエティ番組からのオファーも絶えません。一方、渡部さんは、YouTubeで自らの足を使った堅実なスタイルで、再起しつつあるようです」（同）

騒動から約6年、渡部が “地上波グルメ番組” に返り咲く日は来るか。