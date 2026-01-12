突然マンホールが大爆発…蓋が吹っ飛ぶ瞬間　子供の「爆竹遊び」で内部のガスに引火か　子供の“火遊び”社会問題化　中国

2025年12月、中国・貴州省で少年が投げた爆竹がマンホール内部のガスに引火して爆発する事故が起きた。中国では同様の事故が過去にも発生しており、子供の火遊びが社会問題化しているという。

地をはう爆竹…激しい爆発音

炎を上げながら地面をはう爆竹。

次の瞬間、激しい爆発音とともにマンホールのふたが吹き飛ばされた。

この動画は2025年12月17日、中国南西部の貴州省で撮影された。

突然の爆発はなぜ起きたのか。

原因は子供の火遊びだ。動画にはその瞬間が記録されていた。

少年が爆竹に火を付けて投げ落とした直後、火が次第に大きくなり、やがて爆発に至ったことが分かる。

爆竹の火がマンホール内にたまっていたガスに引火し、爆発したものとみられている。

この爆発によるけが人はいなかったという。

衝撃で子供たちが吹き飛ばされる事故も

同様の爆発事故は今回が初めてではない。

中国では、子供たちが投げ込んだ爆竹によってマンホールなどが爆発するケースが相次いでいる。

1年前には、爆発の衝撃で子供たちが吹き飛ばされる事故もあった。

中国では今、こうした子供たちによる火遊びが大きな社会問題になっているのだ。

これを受け中国の消防当局は、子供たちの手が届く場所に花火を置かないよう求めるとともに、爆発の危険を訴える動画などを公式SNSで発信し注意を呼びかけている。

「イット！」 1月9日放送より）