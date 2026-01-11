¡Î¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î²ò»¶É½ÌÀ¡¢³°¸òÆüÄø¤Ë¤é¤ßÈ½ÃÇ¡Äº£½µ¤Ï¡Ö³°¸ò¥¦¥£¡¼¥¯¡×
¡¡£²£³Æü¾¤½¸Í½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô¼óÁê¤¬¡¢¤¤¤Ä²ò»¶¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤«¤ËÍ¿ÌîÅÞ¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£³¡Á£±£·Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼óÇ¾¤ÎÍèÆü¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÎÉ½ÌÀ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£¼óÁê¤Ï³°¸òÆüÄø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊÀ¯¼£Éô¡¡Æ£¸¶·òºî¡¢Ã«Àî¹ÆóÏº¡Ë
ÄÀÌÛ
¡¡¼óÁê¤Ï£±£±Æü¡¢Á°Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ¼óÁê¸øÅ¡¤Ë¤³¤â¤Ã¤¿¡£¸áÁ°£±£±»þ²á¤®¤ËÀ¯ÉÜ¤Ø¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤¬Â³¤¯¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«²ò¤ò£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤Ï¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºàÍ×ÀÁ¤òÃÇ¤ê¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨¤ë½¾Íè¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§½±¤·¡¢²ò»¶É½ÌÀ¤Î»þ´ü¤äÀïÎ¬¤ò½ÏÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê¼óÁê¼þÊÕ¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï¡Ö²ò»¶¤Ï¼óÁê¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤À¡£Ê¢¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤·¡¢¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
½àÈ÷
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÏÁªµó½àÈ÷¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤Î¸Å²°·½»ÊÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ï£±£±Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤ÇÁªµó¤òÃ´Åö¤¹¤ë»öÌ³Êý¤È¶¨µÄ¤·¤¿¡£ÅÞÃæ·ø¤â¡ÖÁªµó»öÌ³½êÃµ¤·¤òÈë½ñ¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£½°±¡Áª¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï£±£±ÆüÍ¼¡¢Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤é´´Éô¤¬Âçºå»Ô¤ÎÅÞËÜÉô¤Ç¶ÛµÞ¤ÎÁªÂÐ²ñµÄ¤ò³«¤¡¢½°±¡Áª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÁªÂÐ¡¢À¯Ä´¡¢¹Êó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼óÁê¤«¤é¼«Ì±¼¹¹ÔÉô¤Ø¤ÎÀµ¼°¤ÊÅÁÃ£¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢¼«Ì±¤Ç¤µ¤¨Àµ¼°¤Ê½àÈ÷¤Ë¤ÏÃå¼ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´´Éô¤ÎÍ·ÀâÂÖÀª¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Ï¡¢¼óÁê¤ÎÉ½ÌÀ¤òÂÔ¤¿¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
µ·Îé
¡¡¼óÁê¤ÎÉ½ÌÀ»þ´ü¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³°¸òÆüÄø¤À¡£¼óÁê¤Ï£±£³¡Á£±£´Æü¤ËÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¸©¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ò¾·¤¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ä»û±¡Ë¬Ìä¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£µ¡Á£±£·Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤¬ÍèÆü¤·¡¢º£½µ¤Ï¡Ö³°¸ò¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞ¤Ë¤Ï¡¢Áªµó½àÈ÷¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤É¤«¤éÉ½ÌÀ¤òµÞ¤°¤Ù¤¤À¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢³°¸òµ·Îé¾å¡¢¡Ö¥á¥í¡¼¥Ë»á¤¬µ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë½¢¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÉ½ÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê³°Áê·Ð¸³¼Ô¡Ë¤È¸«¤ë¸þ¤¤¬Â¿¤¤¡£ÌîÅÞ¤«¤é¤â¡Ö³°¹ñ¼óÇ¾¤¬ÂÚºßÃæ¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤À¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£±£³Æü¤Ë½°»²Î¾±¡¤ÎµÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢£²£³Æü¤ËÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ò¾¤½¸¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÀµ¼°¤ËÅÁÃ£¤¹¤ë¡£Í¿ÅÞ¤Ï¤³¤Î¾ì¤Ç¼óÁê¤Î½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ë»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤ò´Þ¤àÀ¯ÉÜ£´±éÀâ¤Ê¤É¤ÎÆüÄø¤ÎÄó°Æ¤ò¸«Á÷¤ëÊý¸þ¤À¡£ËÁÆ¬²ò»¶¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢³ÎÄê¤Ë¤Ï¼óÁê¤ÎÉ½ÌÀ¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡½°±¡Áª¤ÎÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£±·î£²£·Æü¸ø¼¨¡½£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡×¡Ö£²·î£³Æü¸ø¼¨¡½£±£µÆüÅê³«É¼¡×¤Î°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢Ã»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ï¼óÁê¤ÎÉ½ÌÀ¤òÂÔ¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ²ÄÇ½¤ÊÁªµó½àÈ÷¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¹½¤¨¤À¡£
Ã»´ü·èÀï¤¬¾ïÂÖ²½¡Ä´ßÅÄÆâ³Õ¤Ç¤ÏÀï¸åºÇÃ»¤Î£±£·Æü
¡¡ÎòÂå¼óÁê¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Î½°±¡Áª¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢½°±¡²ò»¶¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë»þ´ü¤ä²ò»¶¡¢Åê³«É¼Æü¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡°ÂÇÜ¿¸»°¡¦¸µ¼óÁê¤Ë¤è¤ë£²£°£±£´Ç¯¤Î²ò»¶¤Ç¤Ï¡¢Æ±Ç¯£±£±·î£¹Æü¤Ë¡Ö²ò»¶¸¡Æ¤¡×¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢£¹Æü¸å¤Î£±£¸Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç²ò»¶¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£½°±¡Áª¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»öÌ³Åª¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÊóÆ»¤ò´Þ¤á²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Åê³«É¼¤Þ¤Ç£±¤«·îÄøÅÙ¤¬É¬Í×¤À¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÅê³«É¼¤Ï£±£²·î£±£´Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯£±£°·î¤Î½¢Ç¤Ä¾¸å¤Î²ò»¶¤òÁÀ¤Ã¤¿´ßÅÄÊ¸Íº¡¦¸µ¼óÁê¤Ï£±£°·î£´Æü¤Î½¢Ç¤Æü¤Ë²ò»¶¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±£±£´Æü¤Ë²ò»¶¤·¡¢Åê³«É¼Æü¤ÏÆ±£³£±Æü¤Ç¡¢²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÏÀï¸åºÇÃ»¤Î£±£·Æü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐ¡¦Á°¼óÁê¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¾¡Íø¸å¤Î£¹·î£³£°Æü¤Ë½°±¡²ò»¶¤ÎÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼óÁê¤Ë¹ñ²ñ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ëÁ°Æü¤Ç¡¢²ò»¶È½ÃÇ¤Î¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¡Ö¹ñ²ñ·Ú»ë¤À¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÀÐÇË»á¤é¼«Ì±ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤ÏÅö»þ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ã»´ü·èÀï¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢Åê³«É¼Æü¤ò£±£°·î£²£·Æü¤È¤·¤¿¡£½¢Ç¤Á°¤Î°ÛÎã¤Î²ò»¶É½ÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þÃÎ´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î²ò»¶¸¡Æ¤ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬£±£°Æü¤Ë³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤¦»öÌ³Ï¢Íí¤ò½Ð¤·¤¿¡£²¾¤Ë£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤Ç¤âÌó£±¤«·î¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ò»¶É½ÌÀ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁªÂò¤ÎÉý¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡·ûË¡¤Ï¡¢²ò»¶¤«¤é£´£°Æü°ÊÆâ¤ËÁíÁªµó¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Èµ¬Äê¤¹¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÃ»´ü·èÀï¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë£²£³Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤·¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²ò»¶¤«¤é£±£¶Æü¸å¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÃ»µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£