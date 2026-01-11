今オフ、シカゴ・ホワイトソックスへの入団が決まった村上宗隆（25）が、1月8日、青木宣親（44）の妻・佐知さんのInstagramに登場。青木ファミリーとの温かなプライベートショットが、ファンの涙を誘っている。

「青木家みんなで応援しています」というエールと共に投稿された写真は、村上を囲んでほほ笑む青木家の集合ショットだ。青木の長男の肩に手を添えた村上は、白い歯を見せつつ、家族の一員のようなリラックスした笑顔を浮かべている。

BGMには、back numberの「SISTER」が選曲されており、佐知さんは、夫・青木の「私の中のテーマ曲でした」と紹介。さらに長男と村上らが熱いハグをする写真も公開しつつ、ハッシュタグで「選ばれし猛者集う地で強く咲け」と、ヤクルト・スワローズ時代の村上の応援歌の歌詞を記した。

この投稿には、Instagramユーザーから「スワローズ魂」「泣ける… これからだからね」「選曲でまた泣いてしまいます」「村上くんも青木家の家族みたいでうるうる」といったコメントが殺到。さらに、「これからもムネをよろしくお願いします！」「でっかい兄ちゃんに期待しか有りませんね ムネ君頑張れ～！」と、村上の活躍を期待するコメントが寄せられている。