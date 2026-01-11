この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師「ほんまに本末転倒やと思う」子供が行きたがらない習い事を無理強いする親に苦言「それ意味ある？」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが「向き不向き、メリットデメリット おすすめの子どもの習いごと」と題した動画を公開。5歳の子供が習い事を嫌がるようになったという相談に対し、幼児期の習い事に対する自身の見解を語った。



動画でHISAKOさんは、まず保育園児と幼稚園児で習い事の状況が大きく異なると指摘。仕事で多忙な保育園の親に比べ、幼稚園の親は時間にゆとりがあるため、周囲の子供たちが複数の習い事をしている状況に焦りを感じやすいと分析した。自身も12人の子育ての中で、下の子の世話で手一杯になり、上の子に習い事をさせてあげられない時期に「周りに遅れをとってるんちゃうかな」と焦りを感じた経験を告白した。



しかし、HISAKOさんは幼児期の習い事にかかる費用に注目。「習い事って結構高いよね。結構7～8千円かかるよね、毎月ね」と述べ、子供が自らの意思で「これがやりたい」と主張し、本当にお金が必要になるのは小学生高学年や中学生になってからだと指摘する。幼少期に親の安心のために高額な費用をかけることに対し「もったいね」と疑問を呈した。



HISAKOさんによると、4～5歳の子供はコーチの指導を理論的に理解して実践するのが難しく、「習い事として伸びていくという自己肯定感に繋がるところには至らない」と断言。その時期は技術の習得よりも、友達と遊ぶ「遊び感覚」が楽しいだけであり、本質的な成長には繋がりにくいとの見方を示した。技術習得よりも前に、集団生活の中で「自分と違う考え方の人間もいるんやな」「なんでもかんでも自分の思い通りにならへんのやな」といった社会性を学ぶことが最も重要だと強調。人間関係の基礎ができていない段階で技術だけを教えても「結局うまくいかないよ」と語った。



最後に、相談者に向けて「本人が行きたくないっていうんやったら、じゃあもうやめたらって。ちょっと早かったねって思うし、そこ無理する必要全然ないんちゃうかなって思う」とアドバイス。「習い事は小学校行ってからで十分ちゃうかな」と述べ、焦らずに子供の成長を見守る重要性を訴えた。