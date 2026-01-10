令和ロマン・松井ケムリ「TGC」初出演で“ファンサ”連発 神対応に大きな歓声【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】人気芸人「TGCしずおか」降臨 神対応の様子
「静岡朝日テレビ SPECIAL STAGE」には、地元・静岡のガールズケイリンで活躍する久米詩選手、鈴木奈央選手、静岡競輪のマスコットキャラクター「レーサーパンダ」のほか、ゲストとして「TGC」初出演となるケムリが登場した。
大きな歓声に迎えられたケムリは、嬉しそうな表情を浮かべながら手を振ったり、投げキッスをしたりとファンサービスを交えたウォーキングを披露。ランウェイトップでは、自らを指差すようなポーズを決め、会場を沸かせた。
ランウェイ後のトークでは、客席に自身のうちわを見つけたことに触れつつ、「ファンがもっとたくさんいると思ってほしくて、関係ない方向にもファンサしていました（笑）」と告白。「途中からヘラヘラしてしまいました（笑）」と振り返りながらも、ランウェイの感想を聞かれると「楽しかったです！」と笑顔で即答した。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆令和ロマン・松井ケムリ「TGCしずおか」登場
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
