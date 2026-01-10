人気アイスの味わいをパンケーキで表現！ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」あいすまんじゅう風味パンケーキ

株式会社ローソンは、2026年1月13日（火）より、九州エリアで開催される「ご当地！うまいもん祭」にて、丸永製菓の「あいすまんじゅう」とコラボレーションしたスイーツを発売します。

人気アイスの味わいをパンケーキで表現した、期間限定の一品です。

ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」あいすまんじゅう風味パンケーキ

発売日：2026年1月13日(火)

価格：310円(税込)

福岡県久留米市の丸永製菓が生んだ、九州で愛されるロングセラー商品「あいすまんじゅう」とのコラボ商品。

ふんわりと焼き上げたパンケーキで、練乳とホイップクリームをサンド。

さらに粒あんをのせ、上からとろりとしたクリームを絞ることで「あいすまんじゅう」の見た目と味わいを表現しています。

ローソン「あいすまんじゅう風味パンケーキ」の紹介でした。

