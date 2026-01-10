「怖くない？」永野、2026年の運勢に驚き！“ビンタ事件”で炎上の2017年と不思議な一致

お笑い芸人・永野が、2026年の運勢を知らされ、過去との不思議な一致に驚きの声を上げる一幕があった。

1月7日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。占い企画で2026年の運勢が「大炎上か大バズリか」「9年前と同じ」と知らされた永野は「2017年だ！怖くない？」と驚愕。

永野にとって2017年は、前年のラッセンネタでのブレイクから一転、「喝采を受けて、じゃあこいつを一発屋にしましょう」という世間の強烈な逆風が吹き始めた時期だったと回顧。

当時、生放送での「ビンタ事件」などが重なり、「あいつ嫌な奴じゃないか」という空気がつくられ、「2017年はあまり良いイメージがない」1年だったと振り返った。

「すげー！」と興奮気味の永野だったが、最後は「毎回死にかけなのに、絶対しつこく復活するタイプ」と自身の強さを分析。

当時「キレている」と誤解された言動も、今なら「普通にウケるはず」と時代の変化を感じており、「大炎上しても面白いかな」と来るべき波乱すらも芸の肥やしにする覚悟を見せた。