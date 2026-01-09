「適所」が分かれば失敗しない「スニーカーでもバランスよく見える」ボトムの選び方

スニーカーでももつ「ボトムの選び方」

スニーカーを履きたいとき、バランスに悩むボトムのタイプ。ヒールがないぶん、脚線をごまかすのに役立つ、幅広シルエットやハリのある素材感。そのうえで、重心バランスが整うボリューム感やキレイを保つフォルムなど、スニーカーで上手くいくボトムをさまざまご紹介。







ハイウエストのスーパーワイド

細い脚線イメージさせる、余白のあるワイドパンツ。大きめのサイドポケットやすそが絞れるワークディティールも、サテン素材のおかげで無骨に見えず都会的。柔和なアイボリーの色みが、ゆれ感のある幅広シルエットを気負いなくキレイに引き上げる。







あえてやぼったく「マムシルエット」

デニムは、ワイドすぎず細すぎない、マムシルエットを選択。中途半端ともいえるシルエットが、スニーカーを履くときに必要な適度な重たさを確保。親しみのある見た目がスニーカーと調和し、やんちゃとはまた違う愛嬌のあるカジュアルに。







縦に長いシルエットで「スマートにスニーカー」

ワンピースの縦長シルエットを生かせば、ぽってりしたフォルムのスニーカーを合わせてももたついて見えない。ソックスをプラスして、さらに縦を強調しながら、ビッグブルゾンを羽織り、リズムのいい見た目に。







（海外ストリートから業界関係者まで）

【全18のアイテムや実例の一覧】≫オシャレな人が知っている「スニーカーで失敗しない」テクニックと選び方