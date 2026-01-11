この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が、「【カルディ】めちゃウマ新商品を発見💡数量限定だから早い者勝ちです♪今回はスゴイのそろってます✨」と題した動画を公開。多数の数量限定品や新商品の中から、特におすすめの逸品を紹介している。



動画でなかべぇさんが今回最もおすすめする商品として挙げたのは、新商品の「コムタン カルグクス」。韓国の麺料理を手軽に楽しめるセットで、実食したなかべぇさんは「スープがとてつもなく美味しい」とその味を絶賛。麺についても「表面はねっちりしていて中はモチモチ」「ツルツルと喉越しも良くてめちゃくちゃ好み」と高く評価し、すでに2袋リピート購入したことを明かした。



次いで注目したいのが、冷凍コーナーで見つけた「トビッコチャンジャ」。ピリ辛のチャンジャとトビッコを和えたご飯のお供で、なかべぇさん曰く「今まで食べたチャンジャの中で一番かも」というお気に入り商品である。「コリコリ、プチプチ、食感が最高すぎる」と、その独特の食感を称賛した。



また、スイーツでは数量限定の「オランジェット」が登場。ベトナム産カカオ豆を使用したカカオ55%のダークチョコレートでドライオレンジをコーティングした菓子で、「オレンジの果皮はしっかり苦味があって大人テイスト」「本格的で美味しい」と評価。一方で、1枚あたり約116円という価格から「自分へのご褒美か、ちょっとしたプレゼントには良さそう」とコメントした。



動画ではこの他にも多数の新商品が紹介されており、なかべぇさんは「コムタン カルグクス」を今回の一番のおすすめと結論付けている。気になる方はぜひチェックしてみてはいかがだろうか。