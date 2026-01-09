冬の味覚の王様・広島の「牡蠣」を心ゆくまで堪能できるイベントが、今年も上野にやってきました！ 2026年1月9日（金）〜12日（月・祝）の4日間、上野恩賜公園噴水広場で「広島ふるさと祭り」を開催。直径2メートルの巨大鍋で煮込まれる「牡蠣汁」や、行列必至の「みっちゃん総本店」のお好み焼き、呉海自カレーなど、広島の「うまいもの」が勢揃いしています。ぜひ3連休に立ち寄りたい、熱気あふれるイベントをレポートします。

上野駅公園改札

「広島ふるさと祭り」の会場、上野恩賜公園の噴水広場は、JR「上野駅」公園口から徒歩約2分、京成本線「京成上野駅」から徒歩約1分。アクセスしやすい立地です。

道中の国立西洋美術館では「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」を開催中

国立西洋美術館を横目に少し歩けば、あっという間に噴水広場が見えてきます。上野動物園も目の前という場所で、美術館や動物園とセットで楽しむにも最適なスポットです。

開催日：2026年1月9日（金）〜1月12日（月・祝）

時間：10:00〜17:30（初日9日は11:00〜）※LOは閉場の30分前

入場料：無料（飲食は有料）

【毎日先着200名】「超巨大牡蠣汁」の無料配布！

大根・にんじん・しめじ・ごぼうとともに煮込まれた巨大牡蠣鍋は、1日1,500食以上提供

会場でまず目を引くのが、直径約2メートルの特製巨大鍋です。開催期間中に合計約4万個もの瀬戸内産牡蠣を使用し、旨みが凝縮された特製牡蠣汁は大迫力。何と、毎日先着200名に無料で振る舞うサービスも！ 初日の無料分は11:30頃に終了。明日以降はもっと早く終了する見込みとのこと。無料でGETするならオープンの10:00までに到着して並びましょう！

牡蠣は後入れで平等に提供されているため「野菜しか入っていなかった」という心配はありません

先着分が終了した後も、1杯300円というお手頃価格で楽しめます。味噌ベースに濃厚な牡蠣のエキスが溶け出した熱々のスープが、冬の上野散策で冷えた体に染み渡り、幸せな気持ちになります。

お好み焼きや尾道ラーメンなど全12店が揃う「広島グルメ祭」

超巨大牡蠣汁以外にも、広島グルメの代名詞ともいえる名物・名店が上野に集結しています。

お好み焼「みっちゃん総本店」

オープン時から行列になっていた「みっちゃん」

広島のお好み焼をソウルフードとして根付かせた「発祥の店」のひとつとして知られている、昭和25年創業の名店です。

3枚の鉄板を使って焼き上げる様子を眺めているだけでも楽しくなります

お好み焼きの生地を蓋代わりにして蒸し焼きにすることで甘みを引き出したキャベツとシャキシャキのもやし、鉄板で表面をパリッと焼き上げた麺、特製ソースが相まって幸せな味に。広島市内には街の中心地や広島駅構内等便利な場所に複数の店舗がありますから、食べたことがある人も多いのでは？

お好み焼そば肉玉子（ハーフ）。ねぎのトッピングオプションもあります。特製ソースやマヨネーズはお好みで追加を

筆者は、かなり久しぶりの実食でしたが、パリッとした麺もやや甘いソースも健在で、しみじみと美味しい。あっという間に完食してしまいました。東京でこの味が気軽に楽しめるのはうれしいですね。

尾道ラーメン「喰海（くうかい）」

「尾道ラーメン喰海」では本場の尾道ラーメンを味わえます。味付煮玉子やチャーシュー大盛り、ネギ大盛りといったカスタマイズも可能

動物系×魚介系のWスープ。あっさりとしたなかに大粒背脂のコクも感じる醤油味のラーメンです。広島県三良坂町で収穫される「ニシノカオリ」を使用した、スープとよく絡む細麺も特徴。本場でも人気の店です。

呉海自カレー「呉海自カレー事業者部会」

護衛艦とね特製ビーフカレーは、レギュラーサイズとハーフサイズからセレクトが可能。ライスに自衛艦旗が飾ってあってかわいい。実物は会場で！

海上自衛隊では、毎週金曜日の昼食にカレーが食べられる習慣があると言います。呉海自カレーは、海上自衛隊の護衛艦「とね」などで食べられているカレーを、調理員から直接教わり忠実に再現。呉市内の飲食店で提供されているのと同じ味を会場で楽しめます。

うまいでがんす「三宅水産」

「がんす娘」が元気よく販売しているのが三宅水産の「うまいでがんす」。玉ねぎや唐辛子を練りこんだ生地をパン粉で包んで揚げた、呉市発のご当地フードです。ハムカツの練り物版のようなもので、会場内での食べ歩きにぴったり。持ち帰ってアレンジをしながら食べるのも楽しそうです。

詰め合わせは持ち帰り用に、会場では揚げたてのがんすを買いましょう！

もみてん「STRENGTH CAFE」

巨大牡蠣鍋の隣に出店しています

広島・宮島へ行ったことがある人ならだれもが一度は食べたことがあると思われる「もみじ饅頭」。紅葉型で、カステラ生地にあんこを詰めた定番和菓子ですが、揚げたバージョンがあることを知っていますか？

揚げたてのもみてん。左はチョコトッピング

宮島名物「もみじ饅頭」をカリっと揚げた「もみてん」は、プレーン（こしあん）をベースとして、プラス50円でチョコやはちみつ、黒蜜のトッピングが可能。プレーンは、現地で初めて食べた時の感動を思い出す味。トッピングは甘党の人におすすめです。

他にも、「衝青天」の広島牡蠣ラーメンや国産レモン発祥の地と言われるレモン谷にある「レモンテラス」による瀬戸田レモンを使ったドリンクなど、広島を代表する12店舗の味を、はしごしながら楽しめます。

日本酒100銘柄を利き酒できる「日本酒利き酒祭」

100銘柄がずらりと並ぶ様子は圧巻

グルメだけでなく、広島県を中心とした全国から厳選された100銘柄を飲み比べできる「日本酒利き酒祭」も開催しています。

灘・伏見とともに日本三大酒処のひとつに数えられる「西条」を有する広島県からは「相原酒造」「金光酒造」「盛川酒造」「宝剣酒造」「藤井酒造」「旭鳳酒造」「西條鶴醸造」「亀齢酒造」「原本店」「天寶一」「賀茂泉酒造」「今田酒造本店」「三輪酒造」「美和桜酒造」「榎酒造」「馬上酒造」「柄酒造」「山岡酒造」といった蔵元の利き酒ができます。「竹鶴酒造」「中尾醸造」からは熱燗の提供も！ 寒い日にぴったりです。10枚つづりのチケット（当日：3,000円）を購入して楽しみましょう。

トークショーやライブなど豪華ステージも開催！

広島県・山口県・島根県の3県にまたがる33市町のキャラクターで、広島県産の赤いもみじの前かけと山口県産のみかん色のタテガミが特徴

会場では各日、トークショーやライブも開催。取材時には、広島広域都市圏のマスコットキャラクター「ひろしま都市犬はっしー」が会場を盛り上げていました。

1月11日(日)には、広島レモン大使の市川美織さんによるトークショーを、1月12日(月)にはアイドルグループ「月刊PAM」によるライブを実施します。

広島の「食・酒・文化」がぎゅっと凝縮された4日間。特に無料の牡蠣汁狙いの方は、早めの来場がおすすめです。

また、上野恩賜公園は文化施設が集積しており、動物園や不忍池、上野東照宮など見どころの多いスポット。初詣や文化鑑賞、周辺の商業施設でショッピングなどを楽しんだ後に、広島グルメでエネルギーをチャージするのもおすすめです。週末は上野におでかけして、広島グルメを満喫してみてはいかがでしょうか？

文・写真：斎藤若菜

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）